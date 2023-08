ECOWAS: Mapa států západní Afriky a co znamená převrat v Nigeru | e15.cz

Vojenský puč v Nigeru 2023: Co se stalo a jaký to má význam K převratu došlo tak, že jednotky generála Abdourahamana Tianiho zadržely prezidenta Mohamada Bazouma.

Bazoum je spojencem Západu v boji proti extremistickým islámským skupinám v západní Africe.

Niger je klíčovým partnerem Evropy zejména v oblasti ekonomického partnerství a těžby uranu.

Niger je sedmým největším producentem uranu na světě a v roce 2021 byl největším dovozcem této suroviny do EU.

Francouzská energetika je závislá na nigerském uranu, na který připadá více než 70 procent elektřiny vyrobené v jaderných elektrárnách.

Politická nestabilita v Nigeru může nahrávat Rusku, což by mělo důsledky pro spolupráci Nigeru se Západem.

Pokud by Niger odmítl spolupracovat se Západem, mohlo by to mít vliv na dodávky uranu a evropskou energetiku.