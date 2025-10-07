Končí bankovní obdoba Green Dealu, Česká spořitelna mluví o změně rámce
Rozpadla se aliance donedávna sdružující na 140 velkých světových bank, které se zavázaly ke své verzi boje proti změnám klimatu.
Iniciativa Net-Zero Banking Alliance (NZBA), která vznikla pod hlavičkou OSN a jejíž součástí byly například i matky českých bank Société Générale nebo Erste, měla ukázat, že k boji proti změně klimatu může kromě politiků přispět i velký globální byznys. A to z vlastní iniciativy. Na jaře 2021 se velké finanční domy veřejně zavázaly snižovat uhlíkovou stopu aktivit, které financují. To ale v čele nejmocnější země světa ještě nestál prezident Donald Trump, který označuje globální oteplování za hoax.
Hnutí začalo citelně slábnout zejména po loňském vítězství Trumpa v amerických prezidentských volbách. Krátce poté jej opustily prakticky všechny těžké váhy na Wall Street. Odliv členů – konkrétně třeba HSBC nebo Barclays – pokračoval i přes léto.
Také z toho důvodu si nyní aliance se závazkem dekarbonizovat svá investiční a úvěrová portfolia odhlasovala, že ve stávající podobě coby členská organizace po čtyřech letech od svého vzniku skončí. Agentura Reuters mezi další důvody konce NZBA zmiňuje i tlak části amerických republikánských politiků, kteří alianci vnímali jako projev možného monopolistického jednání.
Změna paradigmatu
„Změny, které se odehrávají v rámci aliance, vnímáme jako změnu paradigmatu spolupráce mezi bankami a průmyslem. Odpovídá to aktuálnímu vývoji v oblasti ESG regulace, které směřuje k větší racionalitě reflektující současné geopolitické a ekonomické výzvy, jimž Evropa čelí,” vysvětluje Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny, která je dcerou rakouské skupiny Erste. Hrubý odkazuje na to, že některé povinnostmi kolem zelené agendy v podobě takzvaného nefinančního reportingu částečně přehodnocuje i Evropská komise, která se staví do role světového lídra boje s klimatickou změnou.
„Každopádně pro Spořitelnu se nic zásadně nemění: naším cílem zůstává pomáhat firemním klientům s ESG transformací a být jim spolehlivým partnerem,“ dodává Hrubý.
Evropská komise nicméně nadále usiluje o naplnění jádra Green Dealu, tedy dosažení klimatické neutrality Evropské unie do roku 2050. V té době už by neměla Evropské unie zvyšovat celkové množství skleníkových plynů v atmosféře. Banky si daly v rámci NZBA podobný závazek týkající se toho, do kterých projektů investují a komu poskytují financování tak, aby nepodporovaly velké znečišťovatele.
„Je zklamáním vidět ty největší banky světa, jak ustupují ze svých závazků pokusit se zabránit těm nejhorším důsledkům globálního oteplování,“ stěžuje si pro Reuters Jeanne Martin z neziskové organizace ShareAction.
Podle Gill Loftsové, odbornicí EY na udržitelné financování, ale přehodnocení fungování zelené bankovní aliance nemusí znamenat, že finanční domy úplně skončí se snahami podporovat boj proti klimatické změně. „Konec NZBA není ústupem z tohoto bojiště, ale strategická změna kurzu. Ta otevírá dveře širšímu globálnímu zapojení, zejména ze strany bank na rozvíjejících se trzích. Pro ně bylo plnění závazků NZBA nesplnitelné,“ odhaduje Loftsová pro portál ESG Today.
Pokus o bezemisní Česko
Její slova nepřímo potvrzuje i česká Aliance pro bezemisní budoucnost. To je uskupení některých významných firem typu ČEZ, Wienerberger nebo Onsemi, které má prosazovat přechod na klimaticky neutrální technologie a sdílet své know-how.
Součástí Aliance pro bezemisní budoucnost jsou i Komerční banka a Moneta Money Bank. Její mluvčí Lucie Leixnerová upozorňuje, že Moneta nikdy nebyla členem Net-Zero Banking Alliance, a tudíž změny v této organizaci a její struktuře nemají na firmu žádný vliv. „Stanovili jsme si svou vlastní cestu k dekarbonizaci,“ dodává Leixnerová. „Pomáhá nám k ní elektrifikace firemní flotily, kterou v současnosti tvoří již 84 procent elektromobilů. Dále úsporná opatření na obou centrálách i na pobočkách, a také fakt, že už od roku 2021 odebíráme veškerou elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů.“
Podobně mluví také Šárka Nevoralová z tiskového oddělení Komerční banky. „Dlouhodobě se hlásíme k principům udržitelnosti a dekarbonizace, a to nejen skrze členství mateřské Société Générale v NZBA, ale také prostřednictvím vlastních závazků,” ubezpečuje Nevoralová. „Naše strategie dekarbonizace je zakotvena v sektorových politikách a ESG rámcích, které zůstávají v platnosti bez ohledu na osud NZBA.”
Ani sama Aliance pro bezemisní budoucnost není součástí nebo lokální pobočkou podobně orientovaného světového uskupení finančních domů, a tak hodlá pokračovat ve své činnosti. „Zaměřujeme se hlavně na praktickou spolupráci, sdílení zkušeností a rozvoj konkrétních projektů, které pomáhají snižovat emise a posilovat konkurenceschopnost českého průmyslu. Během října pokračujeme s roadshow v rámci českých krajů s další zastávkou v Třineckých železárnách,“ popisuje ředitelka Aliance pro bezemisní budoucnost Jana Morávková.