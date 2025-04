Norsko chce s USA o výši cel vyjednávat, plánuje i koordinaci s EU

Norsko bude usilovat o jednání se Spojenými státy ohledně plošných cel, jejichž brzké zavedení ve středu oznámil americký prezident Donald Trump. Norský premiér Jonas Gahr Störe to řekl norské veřejnoprávní televizi NRK. Za nejhorší možný scénář Oslo označilo možnost, že by reakce Evropské unie na americká cla negativně ovlivnila norský export do Evropy. Proto se Norsko snaží najít podporu u politiků EU, aby tomu zabránilo.

„Je to špatná zpráva, je to velmi vážné,“ řekl Störe televizi NRK. Trump ve středu oznámil uvalení 15procentní cla na zboží dovážené do USA z Norska, což je součástí širšího úsilí amerického prezidenta zaměřeného na obchodní partnery po celém světě. „Američané říkají, že se zde otevírá prostor pro jednání, a my toho využijeme všemi možnými způsoby,“ reagoval norský premiér.

Störe uvedl, že v pondělí povede delegaci do Bruselu, kde se setká s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a dalšími představiteli unijních institucí.