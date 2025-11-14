Trump ustoupil Švýcarům. Sníží dovozní cla
Švýcarsko se po měsících vyjednávání dohodlo se Spojenými státy na snížení cel na dovoz švýcarského zboží do USA z 39 na 15 procent. Nová sazba tak bude stejná, jaká se vztahuje na zboží z Evropské unie. Na síti X to oznámila švýcarská vláda. Podrobnosti zveřejní později.
Celní sazba pro Švýcarsko byla nejvyšší mezi vyspělými zeměmi. Spojené státy jsou pro švýcarské výrobky jedním z nejdůležitějších trhů.
Švýcarská vláda uvedla, že děkuje za konstruktivní jednání americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Dodala, že dnešní setkání s americkým obchodním zmocněncem Jamiesonem Greerem bylo produktivní.
Švýcarská ekonomika je silně orientovaná na export a vysoké clo by jí mohlo způsobit vážné ekonomické problémy. Průmyslové asociace varovaly, že americké clo ohrožuje desítky tisíc pracovních míst. Spojené státy jsou nejvýznamnějším vývozním trhem pro švýcarské farmaceutické výrobky, hodinky, stroje a čokoládu. Švýcarsko mělo se Spojenými státy loni obchodní přebytek 38,5 miliardy franků (více než jeden bilion korun).
