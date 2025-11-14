Aktualizováno: Konec levných nákupů z Číny? Cla přijdou dříve a zasáhnou Shein i Temu
Evropská unie se chystá ukončit dlouho kritizované osvobození od cla pro drobné zásilky ze zemí mimo EU. Ministři členských států se shodli, že výjimka pro balíky do 150 eur skončí už v roce 2026, tedy o dva roky dříve, než původně navrhovala Evropská komise. Změna dopadne především na čínské platformy typu Shein, Temu nebo AliExpress.
Nejdůležitější informace:
- EU zruší osvobození od cla pro balíky do 150 eur už v roce 2026.
- Opatření míří hlavně na čínské platformy jako Shein, Temu či AliExpress.
- Členské státy připravují přechodný systém, některé země chystají i vlastní daně.
Nejdůležitější informace:
- EU zruší osvobození od cla pro balíky do 150 eur už v roce 2026.
- Opatření míří hlavně na čínské platformy jako Shein, Temu či AliExpress.
- Členské státy připravují přechodný systém, některé země chystají i vlastní daně.
Reakce na příval levného zboží
Evropa tím reaguje na masový příliv malých zásilek, které do unijních zemí míří především z čínských platforem. Jen v roce 2024 přišlo do EU podle evropských představitelů přes 4,6 miliardy balíků, přičemž drtivá většina z nich pocházela z Číny. Maloobchodníci v EU dlouhodobě upozorňují, že neclené zboží z asijských platforem narušuje férovou soutěž a oslabuje domácí podniky.
Shoda států: Clo bez ohledu na hodnotu zásilky
Nová dohoda znamená, že clo se nově uplatní na veškeré zásilky bez ohledu na cenu. Tím se mají uzavřít mezery, které dříve umožňovaly malým balíkům projít bez celního zatížení.
Závěry z Bruselu potvrzuje i česká strana. Dosavadní ministr financí Zbyněk Stanjura po jednání upozornil, že objem zásilek je tak vysoký, že není možné jejich obsah plnohodnotně kontrolovat. Podle něj se státy sjednotily na potřebě rychlého zavedení nových pravidel.
Silná podpora i ze strany Evropské komise
Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič dlouhodobě zdůrazňuje nutnost zamezit tomu, aby nízké ceny z asijských tržišť deformovaly evropský trh. Po jednání ministrů označil dohodu za zásadní krok, který ukazuje, že EU chce bránit zájmy vlastních firem. Už dříve také navrhl, aby byla výjimka zrušena co nejdříve, ideálně už v prvních měsících příštího roku.
Příprava přechodného systému i národní regulace
Členské země se mají znovu sejít v prosinci, aby se domluvily na tom, jak nový režim zavést ještě před celkovou reformou celní unie. Mezitím některé státy připravují i vlastní opatření.
V Itálii se například diskutuje o dodatečné dani, která má chránit domácí módní průmysl před levnou konkurencí. Podle místního ministra hospodářství současná situace výrazně poškozuje tradiční prodejce.
Shein, Temu a spol. pod zvýšeným dohledem
Platformy jako Shein, Temu, AliExpress nebo Amazon Haul využívaly výjimku z cel, díky níž mohly nabízet zboží za velmi nízké ceny. Nynější rozhodnutí EU tak pro ně bude znamenat zásadní změnu.
V některých zemích se kolem nich navíc množí i další kontroverze. Například ve Francii čelí Shein právním krokům kvůli nabídce nevhodných produktů.
Volání po společném evropském postupu
Zástupci evropských obchodníků dlouhodobě požadují, aby EU postupovala jednotně. Podle organizace EuroCommerce je rychlé a sladěné řešení nezbytné, aby se předešlo roztříštěnosti pravidel mezi jednotlivými státy.