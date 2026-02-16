Amazon rozjíždí evropský suverénní cloud. Evropu řídí Evropa, cílem jsou státní zakázky
- AWS po letech příprav spouští na evropském trhu suverénní cloud, který má být oddělený od zbytku globální infrastruktury Amazonu.
- Projekt staví na kombinaci technologické izolace a nové evropské správní a právní struktury, aby zvýšil odolnost vůči tlakům mimo EU.
- Tah má změnit rozložení sil v boji o citlivé zakázky a přitvrdit konkurenci vůči evropským cloudovým hráčům, píše web Živě.cz.
Evropský suverénní cloud bude první svého druhu na starém kontinentu. Lepší načasování vzhledem k nepředvídatelnému vývoji na mezinárodní scéně asi nebylo, jeden z největších internetových hráčů chce totiž tímto způsobem více usilovat mimo jiné o zakázky státních správ.
V praxi se jedná o klasické cloudové portfolio služeb Amazonu, které je ale fyzicky a logicky zcela oddělené od ostatních regionů AWS. Pouze technologická suverenita pochopitelně nestačí, a proto ji doplňuje ještě provozní a právní autonomie.
Evropské AWS řízené Evropany v evropské firmě
Evropský cloud může pokračovat v běhu i při narušení komunikace se zbytkem světa a AWS zároveň vytvořil vyhrazenou strukturu správy v Evropě s novou mateřskou společností a třemi místními dceřinkami registrovanými v Německu.
S trochou cynické nadsázky, AWS.eu bude fungovat i tehdy, když po sobě budou armády NATO střílet kdesi na grónském ledovci.
Vše řídí občané EU, kteří jsou povinni dodržovat evropské právo a jednat v nejlepším zájmu suverénního cloudu. Zahrnuje to také poradní radu, která zajistí odbornost a odpovědnost v otázkách souvisejících se suverenitou a skládá se ze tří zaměstnanců Amazon a dvou nezávislých členů představenstva. Všichni jsou občané a rezidenti Evropské unie.
První zóny v Belgii, Nizozemí a Portugalsku
Tímto způsobem by měl být AWS.eu odolný i proti zámořským legislativám typu CLOUD Act aj., které umožňují úřadům požadovat elektronická data uložená u amerických technologických firem, i když jsou data v zahraničí.
První lokální zóny evropského cloudu AWS působí v Belgii, Nizozemí a Portugalsku a rozšíří mechanismy kontroly suverenity z regionu AWS v Německu na celou EU. Zákazníci s přísnějšími požadavky na izolaci nebo rezidenci dat budou mít možnost využívat další podporované technologie včetně vlastních datových center.
Suverénní infrastruktura od AWS může lépe konkurovat místním poskytovatelům veřejných cloudů, kteří mohli své služby roky prodávat s pádným argumentem, že jsou oproti AWS, Google Cloud a Azure opravdu ve všech úhlech pohledu 100% evropským byznysem. To se teď možná změní.