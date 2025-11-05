Zisk majitele Albertů vyskočil o polovinu, chystá miliardový odkup akcií
Nizozemská skupina Ahold Delhaize, která v Česku provozuje supermarkety Albert, zvýšila ve třetím čtvrtletí provozní zisk o téměř 55 procent na 902 milionů eur (zhruba 22 miliard korun). Firma o tom informovala v dnešní tiskové zprávě. Firma zároveň oznámila plán odkoupit v příštím roce vlastní akcie za jednu miliardu eur.
Celkové tržby společnosti ve čtvrtletí meziročně vzrostly o 2,2 procenta na 22,5 miliardy eur. V samotné Evropě se tržby zvýšily o 12,5 procenta na 9,6 miliardy eur. Firma dnes rovněž potvrdila celoroční výhled, podle kterého by se její provozní marže měla pohybovat kolem čtyř procent.
„Naše výsledky za třetí čtvrtletí odrážejí silné základy a flexibilitu našeho provozního modelu," uvedl šéf podniku Frans Muller. Dodal, že firma se hodlá nadále soustředit na růst a inovace. Poukázal v této souvislosti na příležitosti spojené s rychlým rozvojem umělé inteligence.
Na český trh vstoupil nizozemský podnik v roce 1990. V roce 2016 se Ahold sloučil s belgickou maloobchodní společností Delhaize, která tehdy také působila i na českém trhu. Ahold nyní patří k největším soukromým zaměstnavatelům v České republice.