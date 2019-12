Zloději „navštíví“ 1 300 chalup ročně. Jak nemovitost na zimu zabezpečit? | E15.cz

Majitelé investují stále více peněz do svých víkendových nemovitostí a lapkové jsou si toho vědomi. Ročně jich navštíví čím dál více.

Ceny rekreačních objektů neustále rostou. Souvisí to s tím, že o chaty mají Češi zájem, je po nich tedy značná poptávka. Například ve Středočeském kraji se cena za chatu o třech místnostech s pozemkem 300 metrů čtverečních pohybuje okolo 2,5 milionu korun.

Hodnoty těchto objektů rostou spolu s touhou po stále větším komfortu jak uvnitř chaty, tak i na zahradě. Čím více ale do chaty vkládáte, tím lépe by měla být zabezpečená. „Během podzimu a zimy jsou chaty a chalupy častým terčem zlodějů. Rozhodně se tedy vyplatí investovat do jejich zabezpečení – od certifikovaných zámků až po stále dostupnější elektronické zabezpečovací systémy,“ říká Antonín Terš, bezpečnostní expert společnosti Assa Abloy.

Jak víkendovou nemovitost zabezpečit

Základem jsou samozřejmě pořádné dveře a zámek s bezpečnostním certifikátem. Možná bychom to nečekali, ale právě dveřmi se zloději do objektů dostávají nejčastěji. Pokud jsou dveře kvalitní, může je to odradit.

Dále jsou důležitá okna a další vstupy do nemovitosti. Lze je zabezpečit pohybovými senzory nebo detektory otevření oken. Pokud je na chalupě k dispozici internet (stačí i mobilní připojení), může bezpečnostní systém informovat o poplachu oznámením na telefonu majitele nemovitosti.

Špatné nejsou ani kamery. A to jak vnější, tak vnitřní. Chytré kamery vám mohou přenášet obraz na displej mobilního telefonu. Výhodou těchto zařízení je to, že si je každý trochu šikovný chalupář nainstaluje sám. A kompletně se ovládají prostřednictvím mobilní aplikace.

Škody za desítky tisíc

Podle statistik Policie ČR se průměrná škoda způsobená vykradením víkendové nemovitosti pohybuje okolo 20 tisíc korun. A to je více, než byste vložili do bezpečnostních prvků. Kamery a senzory umístěné v chalupě či jejím okolí jsou navíc velmi užitečné i během chalupářské sezóny. Majitel může například zkontrolovat počasí, nebo si na dálku ověřit, zdali před odjezdem domů zhasnul světla a zavřel všechna okna a dveře.

Myslete i na zahradu

Ani zahradní technika spolu s nábytkem nestojí malé peníze a měla by být dobře uschovaná a pod zámkem. Věci, které musí zůstat venku, je možné zamknout například kvalitním lankovým zámkem, aby je zloději nemohli využít k překonání dveří či oken do chaty či chalupy.

Nezapomínejte i na škody, které by vám mohlo napáchat počasí. Zamrznutí vody a následné poškození rozvodů, spotřebičů či rozvodu může jít do desítek tisíc korun. Voda může napáchat značné škody i v případě zanedbání údržby střechy.

Pojištění chalupy

Pochopitelně zloději mohou překonat i nejrůznější bezpečnostní prvky. Proto je dobré mít uzavřené kvalitní pojištění. „Určitě stojí také za zmínku, že je možné v rámci pojištění pojistit také prvky zahradní architektury například terénní úpravy, venkovní krby či jezírka. Pojištění se navíc vztahuje nejen na krádeže, ale také na škody způsobené živly a nehodami,“ doplňuje Jan Marek, tiskový mluvčí pojišťovny Generali.