Jak zazimovat chatu. Nezapomeňte na odpady, potraviny a okapy | E15.cz

Voda a mráz jsou největší hrozba pro sezonní nemovitosti

Klíčové je před příchodem mrazů vypustit v objektu všechna potrubí a odčerpat vodu z nádrží. Pokud se z vodovodního systému nevypustí voda, na jaře může majitele čekat nákladná a náročná výměna částí, které zmrzlá tekutina po zvětšení svého objemu roztrhne. Nutné je i vypuštění splachovacích nádob a bojleru. Instalatéři rovněž doporučují nasypat do toalety sůl, nebo nalít nemrznoucí směs či denaturovaný líh, aby voda nezamrzla.

„Pečlivě zkontrolujte veškeré spáry a krytiny, kterými by se mohla dostat do objektu voda. Defektní místa ihned opravte, během zimy již bude pozdě. Pokud ve vytápěcím systému objektu není nemrznoucí kapalina, je i toto vedení potřeba vypustit,“ říká Jan Vlček, obchodní ředitel Slavia pojišťovny.

Mouka, cukr, rýže. Vše přesypejte do uzavíratelných skleněných lahví

Pozor na potraviny, které jsou ideálním lákadlem pro hlodavce. Ti v zimě využívají každou příležitost, aby se dostali k potravě. Ideální model je nenechávat v rekreační budově přes zimu potraviny žádné. V každém případě je nejlepší obranou před nechtěnými návštěvníky instalace pastí či různých zvukových odpuzovačů. Také se vyplatí otvory, kterými by se mohli potkani a myši dostat do chalupy, pořádně utěsnit, a to včetně podkrovních prostor. Pro uchování potravin, pokud je to nezbytné, použijte kovové, nebo skleněné nádoby, které dobře těsní a ochrání obsah před hlodavci či vlhkostí.

Vyberte listí z okapů

Listí, které napadá na podzim do okapů, je před příchodem zimy nutné odstranit. Jinak hrozí ucpání svodů a únik vody do nežádoucích míst. Stejně tak je důležité zabezpečit nádrže a barely na dešťovku tak, aby se nepřeplnily. Před definitivním příchodem zimy se vyplatí namazat visací zámky vazelínou, aby se deštěm a mrazem nepoškodily a šli s příchodem nové letní sezony dobře odemknout.