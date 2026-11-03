Zrušili jste předčasně penzijní spoření? Finanční správa prověřuje stovky daňových přiznání
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- Finanční správa rozesílá dopisy a zprávy do datových schránek 606 lidem kvůli možným nesrovnalostem v daních za rok 2025.
- Týká se předčasně ukončeného penzijního spoření, u kterého vzniká zákonná povinnost dodanit dříve uplatněné daňové odpočty.
- Neformální výzva v rámci projektu Daňové echo dává prostor chybu napravit.
Finanční správa začala rozesílat upozornění 606 poplatníkům, u kterých zjistila možné nesrovnalosti v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2025. Nesrovnalosti souvisejí s předčasným ukončením penzijního spoření. Prostřednictvím projektu Daňové echo dává lidem příležitost údaje prověřit a případné chyby dobrovolně napravit. Celkový očekávaný přínos do veřejných rozpočtů činí 6,7 milionu korun.
Většina oslovených, celkem 468 lidí, obdrží upozornění do datové schránky, zbývajících 138 poplatníků dostane dopis klasickou poštou. Rozesílka navazuje na předchozí etapy zaměřené na daňové povinnosti při předčasném zrušení smluv, u nichž si střadatelé v minulých letech uplatňovali daňové úlevy.
Ne každá chyba je úmysl
„Za každou chybou v daňovém přiznání nestojí úmysl. Někdy lidé o své povinnosti nevědí nebo ji přehlédnou. Daňové echo jim dává příležitost vše si zkontrolovat a případnou chybu napravit. Dosavadní výsledky ukazují, že řada lidí tuto možnost využije. Šetříme tím čas a administrativu jim i finančním úřadům,“ říká generální ředitelka Finanční správy ČR Simona Hornochová.
Pravidla jsou ale v tomto směru jednoznačná. Při předčasném ukončení penzijního spoření zaniká nárok na daňové zvýhodnění a poplatníkovi vzniká povinnost dříve uplatněné daňové odpočty dodanit. Právě na opomenutí této povinnosti se aktuální akce zaměřuje. Lidé, kterým upozornění dorazí, by si měli zkontrolovat daňové přiznání za rok 2025 a v případě zjištěného pochybení podat dodatečné daňové přiznání.
Upozornění zatím neznamená kontrolu
Samotné upozornění vychází z analýzy dat, která má finanční správa k dispozici. Zpráva v datové schránce či dopis ve schránce ještě neznamenají automatické zahájení daňové kontroly. Smyslem celého projektu je poskytnout prostor k dobrovolnému splnění povinností bez sankcí.
V minulosti se tento přístup úřadům vyplatil. „Dosavadní výsledky ukazují, že i neformální upozornění může vést k nápravě daňových chyb. V předchozích etapách oslovení poplatníci dobrovolně přiznali daň ve výši 110 milionů korun. Díky jejich spolupráci bylo možné tyto případy vyřešit bez zahájení daňové kontroly,“ doplňuje Jiří Žežulka, ředitel sekce kontroly a analýzy rizik Generálního finančního ředitelství.