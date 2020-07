Jak si i doma připravit skvělou kávu

Gurmet

První zásadní věc je kvalitní káva. Druhá zásadní věc je správné mletí. Každý způsob přípravy kávy vyžaduje jiný druh mletí - hrubost nebo jemnost namletých zrn, které použijete.

Domácí mlýnek na kávu nemusí stát ledvinu a dokáže zvýšit požitek z přípravy a samotné chuti.

Pákový kávovar na espresso je sice velká stylovka, ale pro domácí využití (a pro drtivou většinu lidí) lehce zbytečná stylovka. Domácí espresso nebude nikdy tak dobré, jako z kávovaru, který vychrlí stovky káv denně, má filtr vody a také specificky nastavené mletí. Také ho musíte zdlouhavě čistit a to za to prostě nestojí, zvlášť, když existují jednodušší varianty.

Moka konvička

Pokud připravíte v moka konvi kávu správně, dostanete se nejblíže chuti espressa. Do spodní části nalijete vroucí vodu, do filtru mezi jemně namletou kávu (hlavně nijak nedusat) a postavíte na plotnu. Káva se pak jak malý gejzír začne dostávat do horní části a ve chvíli, kdy začne téct klidněji, okamžitě spodní část zchlaďte - káva by pak byla zahořklá.

Obvykle jí seženete z klasickeho hliníku, nicméně tato černá a jednodušší varianta od značky Shelton s označením Collar je prostě lepší.

Chemex

K přípravě v chemexu musíte mít papírové filtry. V podstatě je to taková prekapávaná káva, ovšem připravená ručně. Nejprve filtr prolijete horkou vodou přímo do nádoby. Současně se tak připraví jak filtr, tak se predehřeje sklo. Následně dáte do filtru kávu a postupně zaléváte vodou a necháte v klidu prokapat. Káva by měla být namleta na střední hrubost.

Mezi další, relativně dobré přípravy kávy doma, patří samozřejmě french press. To sice zabije každého kávového nacistu, ale i tak. Do french press by měla být káva nahrubo, pro lajka asi jako hrubší písek.

Ovšem úplně největší stylová záležitost je klasický sifon. Přístroj z 18. století, vizuálně estetický natolik, že je uměleckým dílem. Do skleněné nádoby dáte kávu a do kovové vodu. Pod ní pak zapálíte kahan. Následně si můžete vzít nějakou kvalitní literaturu, kompletní dílo Umberta Eca. To časově vychází. Pára se nejprve přenese do skleněné nádoby s mletí kávou, čímž jí naplní a lehkost kovové nádoby bez vody způsobí uzavření kahanu. Následně se káva tlakem dostane zpět do kovové části a vy si jí přes malý kohoutek můžete natočit. Je to zdlouhavé? Ano. Je to nepraktické? Ovšem. Je to elegantní s dobrou kávou jako výsledkem? Samozřejmě.