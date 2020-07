Jak si namíchat nepřekonatelné martini

Gurmet

Martini má své jméno od výrobce suchého vermutu někdy z let 1863 – 1865. Koktejl ale vznikl až později, když do něj Američané začali přimíchávat gin. A vznikla jednoduchá genialita.

Shaker naplňte ledem a berte v potaz, že čím čistší led, tím lepší drink. I detail jako led z vody tvrdé nebo vody s příliš minerály může udělat rozdíl v chuti. Do shakeru následně nalijte gin a vermut. V klasickém receptu je poměr 2:1 – tedy dva díly ginu a jeden díl vermutu. Každý barman – nebo vášnivý milovník martini – si ale může poměr upravit trochu dle své chuti.

Jakmile zavřete shaker, stačí už jen pořádně protřepat (a neřešte Bondovu otřepanou hlášku).

Sklenice na martini musí být vychlazená. Můžete je mít velice vkusně připravené pro všechny příležitosti v lednici. Výslednou směs přelijete do sklenice. Stačí už jen přidat olivu na párátku nebo citron. Co se citronu týče, můžete se naučit jeden trik. Osminu citronu částečně vymáčknete do hotového drinku ve sklenici a na jedné straně sklenice jemně otřete hranu. Při napití vám to dá správný kyselý kick.

Druhů martini je spousta. Mohou se dělat s vodkou, s trochou vody z oliv (tomu se poté říká „filthy“ nebo „dirty“ martini). Podstatné jsou správné a kvalitní ingredience a především roky cviku v míchání. Ony občas ty nejjednodušší věci patří k těm nejsložitějším.