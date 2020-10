Našli jsme zdravé důvody, proč si dát několik káv denně

Gurmet

K

Kdysi dávno se někde na dálném východě díval pastevec, jak kozy jedí bobule z divné rostliny a všiml si, že jsou čilejší. A svět od té doby nebyl stejný. On se totiž díval na to, jak kozy jedí kávové bobule. Pak je zkusili uvařit s vodou a vznikl nápoj, bez kterého by většina z nás neexistovala.