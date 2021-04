Kravaty jsou i v moderní době zásadním bodem pánského šatníku

Styl

Slyšel jsem mnoho odpovědí, které se touto otázkou zabývaly z hlediska psychologie, četl jsem „x“ příspěvků, v nichž se autoři snažili přinést důvod spojený se sociologií. Přesto pro mě zůstává nošení kravaty fenoménem. Patřím mezi muže, kteří se tomuto fenoménu téměř každý den oddávají. Vychutnávám si ten krásný pocit vybrat si kravatu pro daný den a při tom přemýšlet, co tento doplněk způsobí. Nestává se mi zřídka, že se netrefím, a pocit, který mám z nevhodně vybrané kravaty, mě donutí ji rozvázat, smotat a nastojato uložit do zásuvky k jejím soukmenovkyním. A mnohdy jen tak ledabyle přejíždět po jejich hranách, aby má druhá volba byla ta správná. Pamatuji si zcela přesně, kdy poprvé jsem měl možnost uvázat si kravatu. Byla bordó, dostal jsem ji od tatínka. Měl jsem tehdy bílou košili a antracitový vlněný oblek, padnoucí mi dobře i přesto, že byl tátův z šedesátých let. Bylo mi čtrnáct let a mí prarodiče slavili, pokud se nemýlím, zlatou svatbu. Významná rodinná událost si žádala významný přístup k ní. Tehdy jsem ani netušil, jak sofi stikovaně a precizně mi můj táta poradil a ukázal, jak kravatu jednoduše uvázat, jak ji utáhnout a jak zcela jednoduše vypadat naprosto úchvatně. Sám jsem se svého „dospělého“ obrazu v zrcadle zalekl.

Je dost dobře možné, že zbytečně hledáme za nošením kravaty něco komplikovaného. Je stejně tak možné, že její nošení je jen otázkou vzhledu, tedy otázkou estetickou, a že je pouhým doplňkem jinak již dosti sofistikovaně promyšleného oděvu mužů. Kravatě možná ani nechceme přisoudit jakoukoli jinou funkci než právě tu dekorativní a omezujeme ji jen na tyto důvody. U ostatních oděvů přece vnímáme, že nás izolují od zimy, chrání proti dešti a umožňují, abychom byli v rouše Adamově jen v okamžicích naprostého soukromí. Na to je i dost dlouhá kravata krátká. Jak snadné by to bylo! Nebylo by těžké podlehnout tomuto „vysvětlení“ a kravatu odsoudit na doživotí jako prostý estetický doplněk.

Byla by to křivda, se kterou bychom museli po zbytek života strádat a nechat do svých snů vpadat noční můry představ dopadů této nespravedlnosti. Vhodně vybraná a dobře uvázaná kravata je tou první nejdůležitější věcí v životě každého z vás, pokud mi dovolíte nechat se volně inspirovat prohlášením Oscara Wilda. Na nošení kravaty se musíme nutně podívat z mnoha dalších hledisek, než je jen to estetické, byť je jedním z nich, a je velmi důležité. Nemůžeme opomenout optiku celé vaší postavy, kterou kravata výrazně ovlivňuje, nemůžeme pominout ani již zmíněný psychologický jev v případě, že má jistou barvu, a ne jinou. Není možné přehlédnout tradiční vzory, které jsou právě díky jejich dlouhodobému působení na své okolí přímými spojkami s dalšími souvislostmi. Proužky o sobě prohlašují něco zcela jiného, než sdělují puntíky. Ty zase hovoří zcela jinou řečí než klasické káro tartanu. Červená kravata prohlašuje o svém nositeli něco jiného, než říká tmavě modrá a… O dalším později.

Jednou z velmi častých otázek, které mi během mých seminářů pokládají, je, zda si muž může vzít oblek nebo sako bez kravaty. Zřejmě asi proto, že vidíme kolem sebe hodně mužů, kteří to tak dělají a vzpírají se tradičním stylovým doporučením. Pokud mě znáte, víte, že cokoli, co prohlašuji, mám také podloženo odpověďmi na onu otázku „proč“. Ptám se tedy: „Proč chcete chodit bez kravaty?“ Odpověď tudíž uchopím za jiný konec. Každopádně můžete nosit sako bez kravaty. Můžete si oblékat, co chcete, jste sami zodpovědní za to, jak vypadáte. Ale rychle čtěte dál, abyste náhodou nepřehlédli, že je spousta situací, kdy si kravatu jednoduše vzít musíte. Fakt, že na sobě můžete mít cokoli, není zdaleka potvrzením toho, že je to vhodné. Vše, co se nám dochovalo do dnešních dnů, včetně většiny pánských oděvů, má svůj původ v historii a má to určité důvody pro své vhodné používání.Máte-li důvod nosit formální oblek, přičemž vám potvrzuji, že vždy se najde krásný důvod vzít si hezký oblek, budete potřebovat kravatu nebo vázacího motýlka. Tmavý oblek do divadla, ten navy, modrý jako mořská hlubina, na významné obchodní setkání nebo na večeři při svíčkách či na svatbu vlastní i cizí, to je jen špička pomyslného ledovce, kdy je kravata žádoucí a nutná. Jistěže jsou obleky i méně formální, například letní lněné, avšak většina obleků, které máte, pokud si dovedu představit vaše šatníky, je tmavších a formálních. Dodržujte tedy obecně platné pravidlo: Pokud nosíte oblek, je k němu vždy nejlepší volbou kravata. Kravata odpoutává pozornost od velké jednobarevné plochy obleku a přitahuje pozornost k vašemu obličeji. Ať nasloucháte, nebo cokoli říkáte, budete vždy lépe vypadat s kravatou.