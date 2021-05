Praha dekadentní. Výstava v Tančícím domě mapuje vztah k erotice v metropoli v průběhu 20. století

Styl

Erotika má v dějinách lidstva důležité místo a ne jinak tomu bylo v historii Prahy. V pražské Galerii Tančící dům probíhá až do 31. března 2022 výstava Praha dekadentní, která provede návštěvníky ztemnělými zákoutími našeho hlavního města, kde prostituce jen kvetla už od dob Rakouska-Uherska.

Výstava je přístupná pouze osobám starším 18 let a některé návštěvníky možná lehce pobouří, ambici má ale vzdělávací. Dekadentnímu životu v Praze v průběhu celého 20. století jsou věnována hned tři patra výstavních prostor a k vidění je mimo jiné třeba zakázaná československá pornografie ze 70. a 80. let nebo také první erotické pomůcky vyrobené v Československu. Podle organizátorů jsou však jednou z největších zajímavostí, které lze na výstavě Praha dekadentní vidět, zdravotní knížky prostitutek, které tyto dámy musely mít kvůli policii a velmi málo se jich dochovalo až do dnešní doby.

Na snímky z výstavy plné dekadentní tváře města se můžete podívat v galerii: