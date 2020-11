Dejte si pleť po létě do pořádku a připravte ji na zimu

Superlife

Podzim je tu a my jsme se plynule přesunuli zase zpátky domů, stejně jako tomu bylo na jaře. Můžete si číst, cvičit doma, péct chleba, začít pít alkohol už ráno. Je to na vás. Můžete si ale také najít chvliku a trochu se věnovat svému obličeji, koneckonců to (a čisté boty) je naše vizitka.

Léto je pro pleť náročná doba. Používáme, alespoň v to budeme doufat, opalovací krémy. Více se potíme, slunce samo o sobě je pro obličej horší, než dostat pěstí od Mika Tysona. A pak přijde podzim a zima. Pleť vysušuje chlad, střídavé teploty podporují zarudnutí a praskání žilek.

Prvním krokem pokud chcete vypadat dobře je logicky čištění. Představte si to jako zeď. Výmalba je vždycky lepší, když se staré vrsty oškrábou. Na každodenní mytí obličeje úplně v klidu stačí kostka mýdla. Někteří dermatologové dokonce mýdlo přímo doporučují, protože oproti mycím gelům se z pleti vymyjí jednodušeji. Jen to musí být kvalitní mýdlo, které nevysušuje. Hydratační mýdlo od značky -417 je víc než dostačující pro vyčištění obličeje. Obsahuje minerály, obličej vůbec nevysuší a jen z něj dostane všechny nečistoty. Prodává FAnn Parfumerie. Hydratační mýdlo od značky -417 je víc než dostačující pro vyčištění obličeje. Obsahuje minerály, obličej vůbec nevysuší a jen z něj dostane všechny nečistoty. Prodává FAnn Parfumerie.Autor: FAnn Parfumerie

Dalším krokem by měla být maska nebo peeling. Ano, spousta mužů pořád nechce používat pleťové masky, protože ta představa se jim nelíbí. Nicméně ono lepší zavřít se na dvacet minut v koupelně, aby vás nikdo neviděl, než pak vypadat jak seschlá švestka. Nebo vyschlý pomeranč s blond vlnou... Tudíž, jemný peeling, který z pleti odstraní ty hlavní nečistoty jednou za tři dny a jednou za týden nebo dva pleťovou masku. Mužům se pleť víc mastí a proto je dobré volit masky čistící. Druhů je spousta, ale zkuste třeba nějakou s bahnem nebo

Po pořádném vyčištění pleti by mělo na řadu přijít sérum. Sérum je označení kosmetického produktu, který má koncentrovanější ingredience a dělá pro pleť víc, než samotný krém. Sérum s kyselinou hyaluronovou je taková bezpečná záležitost. Samozřejmě záleží na tom, v jaké cenové relaci se hodláte pohybovat, ale zrovna u sér a krému je lepší nešetřit. Značka Dr. Barbara Sturm byla založena v Německu a navíc ji založila doktorka dermatologie. A to člověk chce. Její produkty jsou po všech směrech asi to nejlepší, co můžete své pleti dát. Hyaluronové sérum obličej okamžitě osměžuje a při pravidelném používání zlepšuje tón, postará se o zarudnutí a vyhlazuje vrásky. Taky jemně bojuje proti černým tečkám. Prodává FAnn Parfumerie.Autor: Dr. Barbara Sturm Nicméně obličej nikdy nebude vypadat dobře, pokud nebudete dodržovat tři zásadní věci. Hydratace zvenčí (a to znamená krém), hydratace zevnitř a ochrana. Pít dostatek vody, i když není horko, není jen ochrana proti stárnutí, ale pomáhá i imunitě a celkové vitalitě. No a ochrana? Pořád, neustále a za každého počasí. A neopakuje se to dost často. I když je venku zataženo, nesvítí slunce nebo prší, náš pobyt na téhle planetě zničil ochranné vrstvy na tolik, že pokud nenosíte SPF, zahráváte si nejen s vráskami, ale i rakovinou kůže. Dát si každé ráno krém s ochranným faktorem na obličej není atomová fyzika a váš obličej vám poděkuje.