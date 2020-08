Knihy, které musí gentleman přečíst před smrtí

Superlife

Knihy, potažmo slova v nich, jsou největším darem, jaký si mezi generacemi předáváme dál. Za sto let si nikdo nebude pamatovat, jaký filtr na Instagramu měl největší úspěch, ale každý bude stále číst Malého Prince. Toť jen jeden příklad za všechny.

Nejúspěšnější muži a ženy planety většinou „svalují“ svůj úspěch na knihy. Bill Gates čte jednu týdně, Warren Buffet se drží pěti set stránek textu denně. Knihy rozšiřují vědomosti, rozhled, uvažování více, než jakýkoliv dokumentární film nebo výstava a současně také není možné načtenost knih zfalšovat.

Anthony Burgess – Mechanický pomeranč

Proč si přečíst? Protože i když je Kubrick génius, Burgess napsal dílo o budoucích násilných a děsivých generacích dříve, než to byla norma v každém scifi. A budete se cítit lépe ohledně současného světa.

Ernest Hemingway – Muži bez žen

Proč si přečíst? Protože porozumíte ženám. Hemingway v několika krátkých příbězích precizně nastiňuje, že mužská maskulinita je bez ženské jemnosti nebezpečná věc.

Michael Cunnigham - Hodiny

Buď můžete jít rovnou ke zdroji a přečíst si Mrs. Dalloway od Virginie Woolf. Ta se ale nečte každému dobře a musíte se k ní pročíst. Nebo můžete vsadit na Pulitzerem ověnčeného Cunnighama, který vzal dílo Virginie, použil její příběh a zasadil jej do moderní doby. Jeho slova jsou estetický koncert, během kterého si člověk uvědomí zklamání ze života a pochopí fakt, že cítit ranní a čerstvý vzduch je důležitější, než obdržet cenu za celoživotní dílo.

Oscar Wilde – Portrét Doriana Graye

Proč si přečíst? Protože když se podíváte za hranice toho, že Dorian byl bohatý a věčně mladý, zjistíte, že jsou důležitější a hlubší věci. Stejně jako Emilie Marty, i zde je aspekt nesmrtelnosti základním tématem. Přečtěte si obě - pro srovnání.

Michelle Obama - The Becoming

Story jedné z nejcharismatějších žen na planetě o tom, jak si první den po odchodu z Bílého domu nejvíce užívala sendwich o samotě na zahradě, jak zapomněla, že navštívila Prahu a Londýn v jeden den a především inspirativní příběh o tom, jak nic jiného, než šílená práce a sebezapření vás dostane na vysoké místo. Ivana Trump napsala knihu o tom, jak vychovala Trumpa. Michelle napsala knihu o tom, jak díky svému přístupu k životu potkala někoho, s kým se dokázali vzájemně podpírat tak, že společně vládli svobodnému světu.

Zdeněk Jirotka – Saturnin

Proč si přečíst? Protože každý občas potřebuje starý dobrý smích, nebo jen přihlouplý úsměv na tváři, když obrací stránky.

Vladimir Nabokov – Lolita

Proč si přečíst? Protože dokonale odhaluje lidská dilemata a ač předpokládáme, že vy se ve stejné situaci nenaleznete, etiku občas řešíme všichni.

George Orwell – 1984

Proč si přečíst? Žádný list kvalitních knih není kompletní bez tohoto veledíla. Orwell, bohužel, je aktuálnější a aktuálnější s každým dalším rokem. Jednoduše je kniha o tom, co přinese budoucnost. A současná světová situace je extrémně (a nepříjemně) aktuální.

Marcus Aurelius – Meditace

Proč si přečíst? Protože římský císař si skoro dvě stě let před Kristem sedl a zapsal svoje niterné myšlenky o tom, jak se zbavit tíhy každodenního života, světa a jak si najít nejlepší cestu k práci a ovládnutí jak sebe sama, tak toho, co chcete zvládat.

Umberto Eco – Jméno růže

Proč si přečíst? Protože je to mistrovské dílo. Od Eca se vyplatí celkově přečíst všechno, na co sáhnete, neboť hloubka jeho textů a brilantnost mysli nemá konců. Temný klášter, vraždy, do toho antická literatura a můžete si představit hlavní postavu jako Seana Conneryho.

Stephen King – Svědectví

Proč si přečíst? Kingovi knihy jsou stále lepší, než i ten nejlépe natočený horor a v této navíc získáte docela dobrý přehled o tom, jak tenká je linka mezi dobrem a zlem. I když Kingovu knihu zfilmují, nemá to stejný efekt, jako když čtete jednu v noci úplně o samotě. Každý by se bál. A když ještě vezmete v potaz, že každá děsivá věc v jeho díle je pouze parafrází na drogovou závislost, začnete u toho ještě více přemýšlet.

Toni Morrison – Velmi modré oči

Proč si přečíst? Protože nikdy si nepřečtete tak silnou a mocnou formou, jaké to posuzovat sebe sama na základě vzhledu, respektive barvy kůže. Toni Morrison je nobelistka za svůj neuvěřitelný přínos k literatuře a kdyby každý přečetl alespoň jednu její knihu, namísto Bible, nemusíme řešit rasismus.

Antoine de Saint-Exupéry – Malý princ

Proč si přečíst? Protože pro děti je to hezká pohádka a čím je člověk starší, tím více přichází na to, že všichni máme problémy a pravé přátelství je něco, co bychom měli ochraňovat a pěstovat. Krom toho, že dalších hlubokých myšlenek je zde tisíc a každý si najde tu svou.

Mary Shelley – Frankenstein

Proč si přečíst? Neboť i po dvou stech letech je to nejlepší fikce na světě. A fakt, že ji vytvořila osmnáctiletá dívenka jen tak je ještě zábavnější. Je to naprostá klasika, která se čte sama.

Nelson Mandela – Dlouhá cesta za svobodou

Proč si přečíst? Protože člověku dává pocit hluboké inspirace k čemukoliv, na co se upne. Žádná jiná kniha, vám nedá takovou inspiraci zabývat se důležitými věcmi.

Stephen Hawking – Stručná historie času

Proč si přečíst? Protože pan Hawking dokázal vysvětlit ty nejsložitější myšlenky na planetě jak pro úplně idioty. A díky této knize pochopíte, alespoň v základu, jak funguje čas, svět, vesmír a co znamená celkově.

Ray Bradbury – 451 stupňů Fahrenheita

Proč si přečíst? Protože mluví o nedaleké budoucnosti, kde jsou lidé závislí na sledování sitcomů, knihy jsou zakázané a milice ovládá všechno. Kniha je v podstatě o tom, jak důležité je číst a jak nikdy nesmíme přestat.

Knih je na světě hodně. Skutečně hodně. V jedné z největších knihoven na světě – Library of Congress – má přes 32 milionů katalogizovaných knih. Jen část z toho činí přes 10 terabytů digitálních dat. Nemusíte si tedy dělat iluze, že lze přečíst všechno. Ale někde se začít musí.