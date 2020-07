OBRAZEM: Semaforská Nostalgická myš v Šemanovicích znovu ožívá | E15.cz

Co říkáte na děni v Nostalgické myši? V Nostalgické myši dochází ke generační proměně, což je asi správné. Přiznám se, že ani neznám tvorbu těch, kteří zde nyní vystupují, nemohu proto k současnému stavu cokoliv říkat. S Nostalgickou myší jsem se rozloučil koncem roku 2018 rozhlasovými nahrávkami s režiséry Janem Kačerem a Hynkem Bočanem. Kdy byla Nostalgická myš takříkajíc na vrcholu? Nostalgická myš zažila svou slavnou éru v době, kdy zde například působil Salón Cimrman, jehož všechna představení natáčela Česká televize i Český rozhlas. Moje Nostalgické muzeum zábavy – veřejné nahrávky Českého rozhlasu Dvojky – zde působilo 21 let. Přeji upřímně Nostalgické myši novou úspěšnou éru; snad jen by měla usilovat o to, aby nebyla pouze érou lokální, ale prostřednictvím nějakých sdělovacích prostředků byla znovu érou známou i za hranicemi regionu. O to jsem se od začátku devadesátých let snažil. Máte v plánu do chodu současného podniku nějak vstupovat, radit? Do současného dění v Nostalgické myši už zasahovat nebudu. Jen bych prosil, aby stěny podpisů významných osobností, které tu v minulosti vystupovali – bylo jich přibližně 250 včetně Josefa Škvoreckého, Waldemara Matušky, Jiřího Menzela, Felixe Holzmanna, až třeba po rockera Ivana Krale – zůstaly nepoškozené. Byla by škoda nechlubit se dnes tím, na co všechno dnešní Nostalgická myš navazuje. V Nostalgické myši je plno předmětů spojených s divadlem Semafor vašeho bratra Jiřího i dalších, týkajících se filmové či hudební scény. Zůstanou? Co se týče vystavených předmětů – jejich počet zvyšovat nebudu. Naopak ubudou v okamžiku, kdy se postěhují do chystaného velkého muzea divadla Semafor. Rozhodl jsem se, že od roku 2019 už nebudu vystupovat na veřejnosti. Založil jsem si svůj kanál na You Tube s názvem Minuty Ondřeje Suchého, píšu do dvou čtenářsky velmi sledovaných časopisů a na všechny aktivity včetně nových příspěvků na svých dvou webových stránkách upozorňuji na Facebooku. Jsem tudíž se svými příznivci v parmanentním styku, který je vzhledem k mému věku (v září oslaví 75. narozeniny, pozn. red.) a mému vztahu k současné technice myslím docela uspokojivý. Děkuji vám za zájem a přeji do budoucna všem jen to krásné!