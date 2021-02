Trofej na Super Bowl je sama o sobě výhrou

Superlife

Takzvaná Vince Lombardi Trophy je pojmenována dle legendárního kouče a také jednoho z bývalých ředitelů National Football Leaque. Vítězům Super Bowl je udělována od roku 1967 a vznikla prosím pěkně podle skicy na koktejlovém ubrousky, kterou na jednom obědě nakreslil Oscar Riedener. Trofej vznikla dle designu původně nakresleném na koktejlovém ubrousku.Autor: Tiffany & Co. Práce začíná hned po konci aktuálního Super Bowl a trvá přes čtyři měsíce. Ve městě Cumberland ve státě Rhode Island má firma dílny na zpracování stříbra a právě zde trofej vzniká.