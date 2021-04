Montblanc vypouští hodinky 1858 Geosphere inspirované pouští

Technika

Legendární vojenské hodinky Minerva byly určené do extrémních podmínek. Hodinky Montblanc 1858 jsou moderní interpretací těchto historických časomír inspirovaných objevitelským duchem a jsou koncipovány jako nástroj, který propojuje minulost s přítomností skrze svou historii, komplikace a styl.