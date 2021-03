Nová sociální síť Clubhouse

Technika

Sociální síť Clubhouse. Co obnáší? Co od ní mlůžete očekávat? Když píšete pro časopis, musíte občas vstoupit do neznámých vod. Třeba strávit pár týdnů na nové sociální síti Clubhouse.

„Řekl jsem jim, že se ke gayům a lesbám chováme jako kokoti, a hned jsem dostal pojeb, ty vole,“ ozývá se mi ve sluchátkách burácení starosty pražských Řeporyjí Pavla Novotného a já si říkám, kde jsem se to ocitnul. Na Clubhousu. Pokud to ještě nevíte, je to nová a novátorská sociální síť, která konečně dorazila i do Česka. V Clubhousu se komunikuje výhradně hlasem a v reálném čase, obrázky a texty najdete jen v popisech profi lu uživatelů a diskusních místností, česky zvaných růmky. Dění na síti Clubhouse tak připomíná střídavě podcast, xchat, hospodu, Český rozhlas 2 a občas i Otázky Václava Moravce, to když mluví poslanec a někdejší moderátor Medúzy Aleš Juchelka. Diskusní místnost může založit každý, stejně jako poslouchat v jakékoli veřejné místnosti v celém Clubhousu. Kdo smí mluvit, určují moderátoři. Základem clubhousové etikety je pěkně nahlas pozdravit a ztišit svůj mikrofon, když zrovna nemluvíte. Ve světě si Clubhouse za necelý rok existence získal dva miliony uživatelů, úspěšní Češi mají desítky tisíc followerů. Stejně jako ostatní sociální sítě i Clubhouse nabízí příležitosti jak pro neopakovatelné a obohacující zážitky, tak pro nekonečnou prokrastinaci.

Clubhouse začal vznikat ani ne před rokem v malém týmu pod vedením dvou zkušených profíků původem z Googlu. Chtěli vylepšit formát podcastu o možnost zapojení posluchačů do diskuse, podobně jako když na konferenci koluje mikrofon pro otázky. Nakonec z podcastu moc nezbylo: marketingový guru Marek Prchal (ano, ten, co dostal před kamerami pusu od premiéra Andreje Babiše) si v Clubhousu posteskl, že v něm lidé nejsou fyzicky spolu. Při tradičním natáčení jsou totiž všichni v jedné místnosti, vidí na sebe a jeden na druhého můžou mrknout či zamávat, a tak celou diskusi neslyšně dirigovat. V Clubhousu i sebelépe připravená diskuse svou horší plynulostí spíš připomíná konferenční hovor než režírovaný pořad. Oproti ostatním médiím je život zde zásadně odlišný svou interaktivitou. Podcasty i všechny další sociální sítě jsou založeny na jednorázovém zveřejnění příspěvku. Každá následná diskuse je už o hotové věci, podobně jako hodnocení nového hudebního alba nebo knihy.

Clubhouse dělá vše pro spontaneitu, živost a okamžitost diskuse a účastníci můžou nakonec dosáhnout shody nebo porozumění bez zátěže původního, často vyostřeného příspěvku. Veškeré trvalé záznamy jsou v lepším případě vedlejší produkt, častěji dokonce porušením pravidel sítě.

Nejspíš díky tomu se v Clubhousu můžete cítit opravdu dobře a příjemně, což jsou pocity, které si málokdo spojí s jinou sociální sítí nebo internetovým světem. A to i ve chvíli, kdy již zmíněný řeporyjský bijec Novotný nasadí svou značkovou image: naprosto nadlidskou saturaci vulgarit při komentování běžného politického tématu. Když nikomu v místnosti neubližujete a moderátorům to nevadí, můžete mluvit sprostě, používat nadsázku a ironii a vůbec dělat věci, které by na jiných sociálních sítích nemusely projít. Sám jsem to zkusil – po přečtení pravidel používání Clubhousu, která vyžadují mimo jiné respekt k ostatním a zákaz agresivního chování, jsem v jakési diskusi o vaření začal cílenou provokací: zmínkou o Sorosových židozednářích z pražské kavárny.