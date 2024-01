Dodělat školu a pak pracovat dalších čtyřicet let od devíti do pěti. Anebo se v nejproduktivnějších letech uskromnit, otevřít Excel a nalajnovat si cestu k předčasnému a hlavně svobodnému odchodu do důchodu. Ačkoliv je druhého typu lidí stále málo, v posledních letech jejich počet stoupá. Jejich strategie se sice liší, cíl ale mají společný: nebýt závislý na své práci a věnovat se v aktivním věku pouze tomu, čemu opravdu chtějí.

Lidé s myšlenkami na předčasný důchod se občas označují za členy hnutí FIRE, tedy zkratka pocházející ze složení anglického spojení Financial Independent, Retire Early (Finančně nezávislý, předčasný důchod). Jde ale spíš o myšlenkový proud, který vznikl před 13 lety ve Spojených státech a postupně se rozšířil i do dalších koutů světa. Myšlenka je jednoduchá, začít investovat na začátku profesní kariéry, snížit své náklady a odejít do důchodu třeba ve 30, 40 nebo v 50 letech. Důchodem se ale nerozumí to, co si pod ním většina lidí představí, tedy dožívání a odpočinek, ale spíše možnost se věnovat sebenaplňujícím věcem, které ale nejsou v současné společnosti dostatečně ohodnoceny.