Až dnešní pětatřicátníci začnou odcházet do penze, bude to v době stého výročí československé měnové reformy z roku 1953. Jen těžko ji bude někdo chtít slavit a nejspíš si na ni málokdo vzpomene. Bitcoinoví spekulanti ale tento nikoliv střípek, ale mimořádně zákeřný střep z domácí historie vytahují rádi už nyní. Tím spíše, když stát nově podporuje i spoření na důchod oklikou přes kryptoměny. Jenže ne každý dlouhodobý investiční kryptoprodukt by ustál situace, které se běžnému chodu dějin vymykají.

Odchylek z dlouhodobého pohodlného normálu jako by přibývalo. V části Evropy už zase zuří válka, vyspělé ekonomiky se oklepávají z desítky let nevídané míry inflace a ve Spojených státech je hlavním favoritem prezidentských voleb trestně stíhaný kandidát. To všechno jsou jevy, které držitelé bitcoinu, případně i dalších kryptoměn, rádi zařazují do svého investičního příběhu. Pokud svět míří ke kolapsu, spásu by mohla přinést virtuální měna. Nebo aspoň naději, že ne všechno skončí v troskách.