V úvahách dnešních dvacátníků a třicátníků, jak se finančně zajistit na stáří, přestává být státní důchodový systém hlavní oporou. Jejich nedůvěra pramení z chystaných vládních kroků a odhadů budoucího vývoje. Jisté je, že dosavadní tempo růstu penzí začne zpomalovat. Poměr průměrného starobního důchodu vůči průměrné hrubé mzdě stát plánuje snižovat až do roku 2035. Díky tomu by se mělo podařit udržet systém bez stamiliardových schodků. Za třicet čtyřicet let se ale změna výrazně propíše do příjmů budoucích seniorů.

„Jen sedm procent lidí do čtyřiceti let si dnes ukládá alespoň tisícovku měsíčně. To je marginální počet,“ konstatuje pro e15 sociolog a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Daniel Prokop. Penzijní spoření dvacátníků a třicátníků by podle něj měla vláda podporovat mnohem štědřeji, přičemž částky by s narůstajícím věkem klesaly. „Je to doporučení NERV. Nemá smysl, aby stát přispíval člověku, který si začne šetřit na odpočinek až v pětapadesáti nebo šedesáti letech,“ upozorňuje Prokop.