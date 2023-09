Nejistá sázka na Groupon. J&T nabídne investorům dluhopisy | e15.cz

V tomto vydání Investičního newsletteru E15 se dočtete:

americký fond věří českému byznysmenu Šenkyplovi a navyšuje sázky na akcie Grouponu,

firma ze skupiny J&T vydává pětileté dluhopisy s výnosem 8,25 procenta p. a.,

krok ČNB sníží bankám úrokové výnosy, ceny akcií klesly,

další firma ze skupiny Premiot má na hrbu insolvenční řízení,

plus graf týdne z dílny Schroders a další zajímavosti ze světa investic.

Jaroslav Krejčí (twitter: @JKrejci_)

Co se děje na trzích 📈

Americký investiční fond Windward Management zvýšil sázku na růst ceny akcií amerického slevového portálu Groupon. Nákupem akcií a opcí si ve společnosti vybudoval již téměř devítiprocentní podíl. V červenci držel 5,6 procenta. Manažeři fondu věří, že se investice může zhodnotit o stovky procent.

Ve firmě, která se nachází kvůli setrvalému úbytku uživatelů a ztrátám v nesnázích a prochází kvůli tomu velkými změnami, je s více než pětinovým podílem největším akcionářem fond Pale Fire Capital českých byznysmenů Jana Barty a Dušana Šenkypla. Vedle nich si akcie firmy koupila také řada drobných tuzemských investorů.

„Dle našeho názoru mají akcie hodnotu 55 a více dolarů, tedy pětinásobek toho, kde se obchodují nyní,“ uvádí investiční ředitel fondu Windward Marc Chalfin v dopise adresovaném generálnímu řediteli Grouponu. Tím je od letošního jara právě Šenkypl.

„Věříme, že s tím, jak se budeme blížit podzimu 2024, bude stále více zřejmé, že firma bude schopná v roce 2025 vytvořit provozní zisk EBITDA převyšující 200 milionů dolarů,“ popisuje Chalfin svou investiční tezi. Burzián doufá, že se managementu v čele se Šenkyplem a také českým finančním ředitelem Jiřím Ponrtem podaří dostat Groupon z krizové situace.

V pátek uzavřely akcie firmy na 12,04 dolaru za kus. Za posledních pět let tak odepsaly 85 procent. Od půlky letošního května však posílily na čtyřnásobek. Tržní hodnota Grouponu nyní činí 376 milionů dolarů.

VÝVOJ CENY AKCIÍ SPOLEČNOSTI GROUPON V POSLEDNÍCH PĚTI LETECH

Zdroj: Google Finance

V poměrně dlouhém dopise, který je součástí hlášení pro americkou komisi cenných papírů (SEC), Chalfin podrobně popisuje důvody, proč považuje akcie Grouponu za atraktivní. „Naše analýza naznačuje, že se zde nabízí velká investiční příležitost, kterou zbytek trhu ani zdaleka nepochopil,“ uvádí mimo jiné investor.

• Akcie firmy Groupon prý posílí o stovky procent. Americký investor věří českému managementu (e15)

Analytiky i investory ve čtvrtek zaskočila Česká národní banka, když oznámila zrušení úročení povinných minimálních rezerv, které u ní mají uložené tuzemské bankovní domy. Stane se tak s účinností od 5. října 2023. Cílem je snížení nákladů na provádění měnové politiky. K podobnému kroku se již v červenci uchýlila Evropská centrální banka.

Akcie Komerční banky a Moneta Money Bank v reakci na oznámení během pátečního obchodování na pražské burze ztrácely – odepsaly 2,3 procenta, resp. 2,48 procenta. Důvodem je, že rozhodnutí ČNB bude mít nepříznivý dopad na jejich úrokové výnosy.

Podle managementu Monety bude zrušení úročení povinných minimálních rezerv v letošním roce znamenat snížení úrokových výnosů o 120 milionů korun, v nadcházejícím roce pak banka přijde o 450 milionů.

„Zrušení úročení těchto povinných úložek představuje snížení úrokového příjmu skupiny KB přibližně o 115 milionů korun měsíčně ve srovnání s aktuálním úročením ve výši dvoutýdenní repo sazby na úrovni sedmi procent,“ uvedla Komerční banka.

Nutno dodat, že ČNB by letos na podzim či na začátku příštího roku mohla začít úrokové sazby snižovat, což by dopad opatření na banky zmírnilo. Důležitý bude v tomto ohledu zejména vývoj inflace.

Prostředky na účtech minimálních rezerv byly dosud úročeny dvoutýdenní repo sazbou, která v současnosti činí sedm procent. Banky jsou povinny u centrální banky držet minimální rezervu ve výši dvou procent primárních závazků (především klientských vkladů).

Komerční banka očekává významný dopad z rozhodnutí ČNB (KB)

Moneta Money Bank oznamuje výši dopadu na čistý úrokový výnos (Moneta)

Svět investic je plný nástrah, zejména pokud se rozhodnete vložit peníze do různých neregulovaných investičních produktů. Příkladem je liberecká společnost Terra Felix, jejíž podnikání se točí okolo frýdlantského pivovaru Albrecht.

Věřitelé firmy Terra Felix se svých peněz domáhají už přinejmenším dva roky. Nedávno jim došla trpělivost a na jejich podnět soud zahájil insolvenční řízení. Problémy se mají týkat několika desítek investorů.

Společnost Terra Felix vlastní podnikatel a místní politik za hnutí ANO Marek Vávra. V minulosti si peníze na investice do pivovaru obstarával zápůjčkami a prodejem dluhopisů. Nyní však přinejmenším část dluhů rozporuje.

„Komunikace s dlužníkem byla v poslední době velmi problematická, místy obstrukčního charakteru. Pohledávky některých klientů jsou nyní více než tři roky po splatnosti, přičemž ‚smírnou‘ cestou se klienti snažili situaci řešit téměř od počátku,“ sdělil deníku e15 právník Lukáš Pouč.

Doplnil, že věřiteli jsou ve většině případů starší lidé. „Mnohdy investovali do pivovaru Albrecht své celoživotní úspory kvůli důvěře v osobu pana Marka Vávry,“ řekl. Více se dočtete v článku na webu e15.

A ještě jedno insolvenční řízení. V něm skončila na návrh věřitelů, přesněji majitelů dluhopisů, společnost Premiot realitní. Ta je součástí podnikatelského uskupení podnikatele Ondreje Spodniaka. Finanční potíže skupiny se provalily na začátku letošního roku. Firma Premiot realitní kvůli problémům celé skupiny Premiot přestala již v úvodu roku vyplácet držitelům dluhopisů úroky.

Úpadek nedávno v rámci insolvenčního řízení postihl Premiot Group, mateřskou firmu celé skupiny. Insolvenční řízení probíhají rovněž vůči firmám Premiot obchodní či Premiot těžební. Ve hře jsou pohledávky věřitelů v řádu minimálně vyšších stovek milionů korun.

• Zadlužená Premiot Group skončila v úpadku. Běží lhůta pro přihlášení pohledávek (e15)

Dluhopisy v objemu 1,5 miliardy korun (s možností navýšení na tři miliardy) chce investorům prodat společnost JTSEC CZ Financing 1, a. s. Cenné papíry ponesou pevný výnos ve výši 8,25 procenta p. a. a splatné jsou v září 2028. Dluhopisy bude podle zveřejněného prospektu možné obchodovat na pražské burze. Nabízeny mají být v rámci veřejné nabídky všem kategoriím investorů v České republice a vybraným kvalifikovaným investorům.

Emitent je součástí skupiny J&T, jejímž jediným akcionářem je na Kypru registrovaná firma J&T Securities Management Plc. V ní vlastní podíl ve výši 99,921 procenta společnost J&T Private Equity Group Limited. V ní jsou coby akcionáři lidé spjatí s podnikáním skupiny J&T. Jde například o Jozefa a Patrika Tkáčovy, Ivana Jakaboviče, Dušana Palcra, Petra Korbačku či o Igora Rattaje.

Podle prospektu plánuje akcionář, tedy J&T Securities Management Plc, využít peníze z prodaných dluhopisů na splacení předchozí emise dluhopisů a také na „své jiné korporátní potřeby“. Samotná JTSEC CZ Financing 1 vznikla jen za účelem vydání dluhopisů.

J&T Securities Management Plc, která se zaměřuje na private equity a investice do cenných papírů, má nicméně čím ručit. Hodnota finančních aktiv (vlastněných dluhopisů, akcií, podílových listů či podílů ve firmách) přesahovala ke konci roku 2022 hranici 400 milionů eur. Ručitel vlastní mimo jiné investiční akcie fondu kvalifikovaných investorů J&T Arch Investments.

Graf týdne 📈

Podíl sedmi největších firem dle tržní hodnoty na celkové kapitalizaci globálního akciového indexu MSCI All Country World dosáhl nového rekordu. Pohyby cen jejich akcií tak budou mít ještě výraznější dopad na směřování indexu než dosud. Součástí MSCI ACWI je 2934 akciových titulů ze 47 zemí světa včetně tří z Česka (ČEZ, Moneta Money Bank a Komerční banka).

Podobně jako americkému burzovnímu indexu S&P 500 i tomuto celosvětovému ukazateli dominují technologické společnosti Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla a Meta Platforms. K nárůstu podílu v indexech těmto firmám pomáhá růst cen jejich akcií, a tedy i souhrnné tržní hodnoty. Například akcie výrobce mikroprocesorů a grafických karet Nvidia letos posílily o více než 200 procent. Tržní hodnota firmy se tak od začátku ledna zvýšila o zhruba 750 miliard dolarů.

Od složení indexů a vah jednotlivých firem podle tržní hodnoty se odvíjejí i portfolia indexových fondů, zejména pak těch burzovně obchodovaných (Exchange Traded Funds či ETF). Takové fondy spravují celosvětově aktiva v řádu bilionů dolarů.

Graf níže je od britské investiční společnosti Schroders. Jejího hlavního stratéga můžete sledovat na Twitteru.

• Příloha víkendového vydání listu Financial Times přinesla rozsáhlý profil původem čínského investora Li Lu. Ten se na konci osmdesátých let zúčastnil jako jeden z vůdců studentských demonstrací na pekingském náměstí Nebeského klidu. Po násilném potlačení protestů, při kterém přišly o život tisíce lidí, ze země uprchl. Následně vystudoval v USA a později založil hedgeový fond Himalaya Capital. Mezi jeho klíčové investory patří od počátku tisíciletí i Charlie Munger, obchodní partner Warrena Buffetta. Právě díky Mungerově vlivu se Li Lu stal především dlouhodobým investorem. (No other investor has a life story quite as unbelievable as Li Lu – Financial Times, paywall)

• „Ačkoliv už několik měsíců vidíme relativně příznivá čísla o inflaci, není to ještě důvod k otočení kormidla měnové politiky,“ řekla viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová v rozhovoru pro deník Právo. Celý rozhovor je k přečtení na webu centrální banky. Připomenu, že od června 2022 se základní úroková míra drží beze změny na úrovni sedmi procent.

• „Stát by měl zajišťovat hlavně základní infrastrukturu a nevytvářet moc dalších agend, které vyžadují další úředníky a další finance. Je tady spousta jiných oblastí, které zdroje potřebují víc. Ať už je to školství, nebo základní dopravní infrastruktura. O to by se měl stát primárně starat a necpat se do odvětví, která jsou pokrytá soukromými penězi a v nichž trh funguje,“ říká v rozhovoru pro e15 investor Ondřej Fryc. Ten v minulosti zakládal internetový obchod Mall.cz.