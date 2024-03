Od svého založení v roce 2005 sice společnost Reddit ještě nebyla v zisku, investory však nalákala na to, že její obsah bude využíván při „výcviku“ programů postavených na umělé inteligenci. A na to nyní investoři slyší. Ostatně minulý měsíc dokonce Reddit podepsal smlouvu v hodnotě 60 milionů dolarů ročně se společností Google.

Úspěšný debut si na burze, konkrétně na Nasdaqu, připsala i společnost Astera Labs, vývojář a výrobce technologií potřebných pro využití umělé inteligence v datových centrech. Akcie v první den obchodování vyskočily až téměř na dvojnásobek.

Zájem o cenné papíry Redditu a Astera Labs může být signálem i pro další firmy z odvětví technologií (ale i jiných sektorů), aby neodkládaly primární veřejnou nabídku a zamířily na burzu. Ukazuje se totiž, že investoři jsou hladoví po nových investičních příležitostech. Nahrává tomu i skutečnost, že akciové indexy, například S&P 500, se nacházejí na historických maximech.

Řada nejen technologických firem uvažovala o vstupu na burzu v předchozích dvou letech, propad akciových trhů v roce 2022 způsobený razantním zvyšováním úrokových sazeb americkou centrální bankou, která tak bojovala proti vysoké inflaci, však jejich plány oddálil. Nyní se zřejmě otevírá nové okénko příležitosti. Mluví se například o IPO technologických firem, jako jsou Databricks, Klarna, Socure, Rubrik či Stripe.

Trh s IPO oživuje také v Evropě. Minulý týden debutovaly na burzách ve Frankfurtu, respektive v Curychu akcie německého prodejce kosmetiky Douglas a švýcarské společnosti Galderma, která se zaměřuje na dermatologické produkty. Již v únoru na burzu ve Frankfurtu úspěšně vstoupila zbrojní společnost Renk.

Zatímco cenné papíry Douglasu v první den obchodování klesly v porovnání s upisovacím kurzem při IPO, akcie Galdermy poskočily v první den nahoru o pětinu. V případě Galdermy šlo o největší evropské IPO od vstupu automobilky Porsche na frankfurtskou burzu v září 2022 – prodaly se akcie za zhruba dvě miliardy franků.

I v Evropě se očekává, že se na burzách začnou objevovat nové firmy ve větší míře, než tomu bylo v předchozích dvou letech. Prodávajícími mohou být hlavně fondy soukromého kapitálu, které potřebují uvolnit prostředky na vyplacení investorů a na nové investice.

Private equity firma Permira připravuje IPO italské luxusní značky Golden Goose, fondy CVC chtějí dát na veřejné trhy akcie poskytovatele palivových karet DKV Mobility, což je konkurent českého Eurowagu. IPO údajně plánuje i německý finanční dům OLB Bank, který ovládají fondy americké private equity skupiny Apollo.

Bohužel nic zatím nenasvědčuje tomu, že by nějaké IPO mohlo oživit i pražskou burzu – ať už její hlavní trh či trh Start určený pro menší a střední podniky. Je to škoda, zajímavých firem, o jejichž akcie by se tuzemští investoři poprali, by se našlo dostatek.

Stručně

Bankovní rada České národní banky na svém měnově-politickém zasedání dle očekávání snížila klíčovou úrokovou míru , od které se odvíjejí ceny úvěrů pro podnikatele a domácnosti či úroky na spořících účtech, o půl procentního bodu na 5,75 procenta. Reagovala tak na snižující se inflaci. Dva členové bankovní rady (nejspíš Tomáš Holub a Jan Frait) byli dokonce pro pokles o 0,75 p. b. (e15)

, od které se odvíjejí ceny úvěrů pro podnikatele a domácnosti či úroky na spořících účtech, o půl procentního bodu na 5,75 procenta. Reagovala tak na snižující se inflaci. Dva členové bankovní rady (nejspíš Tomáš Holub a Jan Frait) byli dokonce pro pokles o 0,75 p. b. (e15) Fond kvalifikovaných investorů J&T Arch Investment se stal se 45procentním podílem akcionářem zemědělské skupiny J&T Zemědělství a Ekologie , za kterou stojí byznysmen Dušan Palcer. Skupině již fond fond poskytl mezaninové akviziční financování ve výši 41 milionů eur na nákup deseti zemědělských společností v České a Slovenské republice. (J&T Arch)

, za kterou stojí byznysmen Dušan Palcer. Skupině již fond fond poskytl mezaninové akviziční financování ve výši 41 milionů eur na nákup deseti zemědělských společností v České a Slovenské republice. (J&T Arch) Energetická skupina ČEZ, v níž drží téměř 70 procent stát, loni podstatně korigovala své předloňské rekordní výsledky . Hrubý provozní zisk (EBITDA) sice klesl jen o méně než pět procent na téměř 125 miliard korun, avšak čistý zisk, který je pro investory podstatnější, se smrskl z 80,7 na 29,6 miliardy korun. Nižší čistý zisk ovlivnily zejména mimořádné daně a odvody. Podle platné dividendové politiky by tento výsledek znamenal výplatu ve výši 39 až 52 korun na akcii. (e15)

. Hrubý provozní zisk (EBITDA) sice klesl jen o méně než pět procent na téměř 125 miliard korun, avšak čistý zisk, který je pro investory podstatnější, se smrskl z 80,7 na 29,6 miliardy korun. Nižší čistý zisk ovlivnily zejména mimořádné daně a odvody. Podle platné dividendové politiky by tento výsledek znamenal výplatu ve výši 39 až 52 korun na akcii. (e15) Na londýnské burze zalistovaná společnost Unilever, výrobce potravin a spotřebního zboží, se chytá osamostatnit divizi zabývající se výrobou zmrzliny . Do ní patří populární značky jako Magnum and Ben & Jerry's. Důvodem je pomalejší růst tržeb této části byznysu. Vedle toho se firma chystá v rámci úsporných opatření propustit 7500 lidí. Na globálních tržbách Unileveru se výroba zmrzliny podílí 16 procenty. (Reuters)

. Do ní patří populární značky jako Magnum and Ben & Jerry's. Důvodem je pomalejší růst tržeb této části byznysu. Vedle toho se firma chystá v rámci úsporných opatření propustit 7500 lidí. Na globálních tržbách Unileveru se výroba zmrzliny podílí 16 procenty. (Reuters) Bankám a spořitelnám v Česku v roce 2023 stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 2,2 miliardy korun na 104,4 miliardy korun . Vyplývá to z dat, která zveřejnila Česká národní banka. Bilanční suma bank ke konci loňského roku činila 9,889 bilionu korun, což je meziroční nárůst o 983 miliard korun. (e15/ČTK)

. Vyplývá to z dat, která zveřejnila Česká národní banka. Bilanční suma bank ke konci loňského roku činila 9,889 bilionu korun, což je meziroční nárůst o 983 miliard korun. (e15/ČTK) Finanční skupina PPF navrhuje zkušeného televizního manažera Christopha Mainusche do dozorčí rady německé mediální skupiny ProSiebenSat.1. V ní je PPF s přibližně 15procentním podílem druhým největším akcionářem hned po italské skupině MFE-MediaForEurope. Tu ovládá rodina zesnulého italského magnáta a politika Silvia Berlusconiho. PPF bude na valné hromadě rovněž hlasovat pro znovuzvolení Kláry Brachtlové, top-manažerky CME. (PPF)

Zaujalo

Spolumajitel a šéf online lékárny Pilulka Petr Kasa se vydal s balíkem akcií své firmy na burzu. V polovině března prodal cenné papíry za několik milionů korun. Jak vyplývá ze statistik regulátora, šlo vůbec o největší objem akcií, který Kasa zpeněžil za dobu, co je Pilulka na pražské burze, tedy od října roku 2020.

Zbavování se akcií podílníky firmy či jejich manažery je obvykle vnímáno jako špatný signál o vývoji byznysu firmy. Kasa ale tvrdí, že důvody prodeje byly ryze osobní a nesouvisejí se spekulací o budoucí ceně akcií.

„Bylo to jednorázové, do konce března musím doplatit jeden úvěr, potřeboval jsem hotovost,“ uvedl Petr Kasa. Spolumajitel Pilulky prodal přes osmnáct tisíc lékárenských akcií zhruba po 215 korunách za kus, což je nedaleko od historického cenového minima.

Tématu se věnuje kolega Jaroslav Bukovský…

Vývoj cena akcií společnosti Pilulka od vstupu na trh Start pražské burzy

Akcie Pilulky|BCPP

Fond kvalifikovaných investorů J&T Arch Investment zveřejnil dopis investorům, v němž bilancuje loňský rok. Objem aktiv v něm dosáhl ke konci roku 55,08 miliardy korun (tedy v přepočtu 2,23 miliardy eur). Akcionářům fond za loňský rok připsal výnos ve výši 19 procent v případě růstové korunové třídy, respektive 14,98 procenta v případě eurové.

J&T Arch Investments je hlavní investiční platformou skupiny J&T. Fond investuje do podniků, projektů a partnerství. Zejména se fond podílí na podnikatelských aktivitách miliardářů Daniela Křetínské a Patrika Tkáče, nepřímo tak přes další fondové struktury (zejména J&T Alliance) drží například podíl v energetickém holdingu EPH. Vlastní také například podíly v Moneta Money Bank či v Rohlík Group Tomáše Čupra. Tento měsíc se navíc fond stal minoritním podílníkem Emma Alpha Holdingu, hlavní investiční platformy skupiny Emma Capital podnikatele Jiřího Šmejce.

Fond spravuje nejen majetek zakladatelů skupiny J&T, ale také privátních a institucionálních investorů. S akciemi fondu je možné obchodovat na pražské burze cenných papírů. Rovněž nepřímo vlastní podíly v mediálním domu Czech News Center (vydavatel deníků e15, Blesk nebo Sport), rozhlasové skupině Active Radio (stanice Evropa 2 či Frekvence 1), mediálním domu CMI France (francouzská mutace prestižního módního časopisu ELLE nebo politický týdeník Marianne) a v neposlední řadě i v druhém největším francouzském nakladatelství Editis.

Portfolio fondu J&T Arch Investment|J&T Arch Investment

Postřeh investora

„Možná, že v nejbližší době dojde na akciových trzích ke korekci (po skoro pěti měsících růstu je to možné a reálné), ale to bude právě ta příležitost, kdy překlopit svoje peníze do akciových instrumentů – ať už se jedná o konkrétní společnosti, fondy či v poslední době tolik populární ETF,“ píše ve svém komentáři pro e15 Michal Semotan, portfolio manažer J&T Investiční společnosti.

Mimo jiné dál uvádí, že i přes geopolitická rizika mu připadají atraktivní technologické tituly v Číně. „Zde se nám líbí se svou tržní dominancí Baidu. Americké trhy nabízejí široký výběr, v posledním období jsme kupovali Dell, Paramount a Pinterest,“ píše dále Semotan.