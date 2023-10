Akcie LVMH, Hermès a dalších značek světa luxusu ztratily lesk | e15.cz

V tomto vydání Investičního newsletteru e15 se dočtete:

akcie luxusních značek jsou v nemilosti investorů

výrobce dronů Primoco UAV hlásí rekordní tržby a zisk

emitenta dluhopisů Saunia zatěžují vysoké dluhy

čeští investoři milují ČEZ a Apple, plus další novinky a zajímavosti ze světa investic

Jaroslav Krejčí (twitter: @JKrejci_)

Co zaujalo 📻

Začátek letošního roku patřil nejen akciím firem spojených s nástupem umělé inteligence, ale i výrobcům a prodejcům luxusního zboží. Například cenné papíry francouzského holdingu LVMH, který ovládá miliardář Bernard Arnault, posílily během prvních čtyř měsíců až o třetinu. V průběhu dubna se obchodovaly i za více než 900 eur, tedy na rekordních úrovních.

V případě firmy Hermès, jiného pařížského „domu luxusu“, činil nárůst od začátku ledna do dubna dokonce až 40 procent. Vzestup hodnoty burzovního indexu Stoxx Europe Luxury 10, jenž zahrnuje desítku velkých evropských firem ze světa luxusu, dosáhl přibližně 30 procent. A jak jsem psal v dubnu, „luxusní“ akcie táhly nahoru i index pařížské burzy.

Investoři v úvodu roku nakupovali akcie výrobců luxusu v očekávání, že jejich prodeje budou těžit z otevření čínské ekonomiky po třech letech proticovidových opatření. Navíc se jim na těchto titulech zamlouvalo, že i v dobách vysoké inflace a rostoucích cen vstupů dokážou díky síle svých značek zvyšovat ceny a držet si tak atraktivní marže.

Optimismus investorů však v dalším průběhu roku zchladily zejména potíže čínského hospodářství, jehož růstové tempo ochabuje nejen kvůli krizi na tamním nemovitostním trhu. Čína je přitom pro dodavatele luxusu vysoce lukrativní destinace – nejen počtem spotřebitelů toužících po přepychu, ale i možností prodávat výrobky s vyššími maržemi než například v Evropě.

Opatrnější než dřív jsou navíc při svých nákupech i spotřebitelé v Evropě či USA. Na jejich peněženky loni výrazně dopadla inflace a letos se k ní přidaly rostoucí úrokové sazby u úvěrů, hlavně hypoték. Tato nepříjemná kombinace ujídá z disponibilních příjmů. I lidé z vyšší střední třídy tak mohou v současnosti váhat s nákupem některého z luxusních produktů a odkládat ho do chvíle, než se ekonomická situace vyjasní.

VÝVOJ INDEXU STOXX EUROPE LUXURY 10 (DO INDEXU PATŘÍ FIRMY HERMES, LVMH, RICHEMONT, FERRARI, KERING, ESSILORLUXOTTICA, MONCLER, BURBERRY, CHRISTIAN DIOR A BRUNELLO CUCINELLI)

Zdroj: Reuters

Od dubnového vrcholu odepsal ukazatel Stoxx Europe Luxury 10 již téměř 20 procent, jen za poslední měsíc pak přibližně 10 procent. Investoři nyní očekávají, že výhled hospodaření jednotlivých firem na další měsíce bude horší, než se dosud předpokládalo. Hodně napoví začínající výsledková sezóna. Například LVMH vydá obchodní update po závěru úterního obchodování na pařížské burze.

V nemilosti se ocitly i akcie zmíněné LVMH – v porovnání s dubnovým rekordem zlevnily k začátku tohoto týdne o 22 procent a vymazaly tak takřka všechny letošní zisky. Arnaultova firma kvůli tomu přišla o pozici nejhodnotnější evropské firmy, když jí na čele vystřídala dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk.

Co si z toho vzít jako investor

Pro investory může být korekce cen akcií výrobců luxusního zboží, jako jsou kabelky, šperky či hodinky, nakonec dobrou zprávou. Dává jim to možnost nakoupit se slevou. Například akcie LVMH se teď obchodují za přibližně 21násobek očekávaných zisků, v první polovině roku byly k mání za více než 25násobek.

Krátkodobě sice mohou proti hospodaření podobných firem dál působit nepříznivé faktory, pro trpělivé a dlouhodobé investory však může jít o zajímavou „sázku“. Ekonomické počasí se dříve či později vyjasní a váhající spotřebitelé toužící po luxusu se opět vydají na nákupy.

Stručně 📰

• Americký ropný gigant Exxon Mobil chce převzít společnost Pioneer Natural Resources, která je významným těžařem ropy z břidlic. Hodnota transakce by se mohla pohybovat okolo 60 miliard dolarů. (Reuters)

• Cena ropy na úvod týdne poskočila o několik procent nahoru v reakci na invazi Palestinců na území Izraele a kvůli obavám z geopolitických dopadů konfliktu. (Reuters)

• Investiční skupina PPF přikoupila akcie americké společnosti MarineMax, největšího světového prodejce jachet. Nyní tak vlastní už více než 8procentní podíl. (Americká Komise pro cenné papíry)

• Francouzský koncern Pernod Ricard, s jehož akciemi se obchoduje na pařížské burze, zvažuje, že prodá Becherovku. Mluví se o prodejní ceně okolo 300 milionů dolarů. (e15, Bloomberg)

• Německá průmyslová společnost Renk odložila primární veřejnou nabídku akcií na frankfurtské burze. Důvodem je nepříznivý vývoj na finančních trzích. (Reuters)

• Hlavní akcionáři polské e-commerce skupiny Allegro, jejíž součástí je i Mall.cz, nabídli institucionálním investorům na prodej část svých podílů a poslali tak kurz akcií dolů. (Business Insider)

Co se děje na trzích 📈

Výrobci bezpilotních letounů Primoco UAV, s jehož akciemi se obchoduje na trhu Start pražské burzy, se náramně daří. Za prvních devět měsíců letošního roku dosáhly tržby 372 milionů korun, oproti stejnému období loni se tak více než ztrojnásobily. Zisk po zdanění byl 126 milionů korun v porovnání s necelými 57 miliony loni. Vyplývá to ze zveřejněných předběžných a nekonsolidovaných výsledků.

Dosud nejlepší finanční výsledky v historii firmy odrážejí rostoucí poptávku po bezpilotních letounech, náhradních dílech, školení pilotů, leteckých pracích a dalších službách Primoco UAV. Firma výrazně těží ze zájmu o tento typ strojů i vzhledem k tomu, jak jejich důležitost ukázala válka na Ukrajině.

„Kombinace silné poptávky a pokračujících inovací nám dávají vynikající základ pro další růst společnosti rychlým tempem,“ uvedl zakladatel a majoritní akcionář Primoco UAV Ladislav Semetkovský.

Za připomenutí stojí, že na jaře firma tvrdila, že za celý letošní rok dosáhnou tržby 750 až 850 milionů korun. To však příliš nekoresponduje s vydanými čísly za prvních devět měsíců.

V úvodu týdne se akcie firmy obchodovaly na trhu Start za cenu okolo 910 korun. V porovnání se začátkem letošního roku to znamená nárůst o 122 procent. Tržní hodnota firmy díky tomu již přesáhla hranici čtyř miliard.

Zakladatel a většinový akcionář Semetkovský již dříve řekl, že firma plánuje přesun akcií z trhu Start na hlavní trh pražské burzy. „Je to pro nás prestižní záležitost, zařadíme se mezi firmy jako ČEZ, Colt či Kofola. Chceme tak učinit začátkem příštího roku. Zároveň chystáme duální listing na některé z velkých evropských burz,“ prohlásil v létě v rozhovoru pro e15.

Nahromaděná ztráta blížící se půlmiliardě korun, vlastní kapitál v hlubokém záporu a varování investorům, že firma nemusí být za určitých podmínek schopna dostát svým závazkům. Takové je poselství z dosud poslední zprávy o hospodaření provozovatele saunových center Saunia. Významný hráč na tuzemském trhu firemních dluhopisů publikoval nepříznivé informace za účetní období končící v srpnu 2022 v závěru letošního září.

Zadlužená firma mezitím stále aktivně nabízí drobným investorům své dluhopisy. Byznysová čísla se podle Saunie obrátila v poslední sezoně dramaticky k lepšímu, tvrzení ale zatím vzhledem k významnému zpoždění v toku informací směrem k investorům nelze z oficiálních čísel firmy ověřit.

Tématu se ve svém článku věnuje kolega Jaroslav Bukovský…

Do chování českých investorů, tedy přesněji řečeno svých klientů, nechal nahlédnout tradiční tuzemský broker Patria. V minulém týdnu zveřejnil žebříček nejobchodovanějších titulů, přičemž pořadí vychází z dat o obchodech klientů za třetí čtvrtletí letošního roku.

Asi nepřekvapí, že na pražské burze jsou u klientů Patrie dlouhodobě nejpopulárnější cenné papíry polostátní energetické společnosti ČEZ. Akcie jsou oblíbené díky vypláceným dividendám, letos navíc kurz poměrně dost kolísá, a to i kvůli nejistotě v souvislosti s plány vlády na případné kompletní ovládnutí společnosti. Cenové pohyby jsou zajímavé hlavně pro krátkodobější investory či spekulanty.

Za ČEZ následují bankovní tituly – Komerční banka, Erste a Moneta, pátá je pak zbrojařská skupina Colt CZ Group. Zajímavější je, že do první osmičky z hlediska počtu klientů, kteří dané akcie zobchodovali, prorazila ve třetím čtvrtletí firma mmcité. Výrobce městského mobiliáře teprve nedávno, konkrétně v červenci, uvedl svoje cenné papíry na trh Start.

Žebříčku nejobchodovanějších amerických akciových titulů pak u Patrie vévodí silná technologická jména. Výrobce iPhonů Apple následuje automobilka Tesla pod taktovkou Elona Muska a softwarový a dnes již také cloudový gigant Microsoft. V top 8 nechybí ani NVidia, Meta či Amazon.

Dalo by se říci, že čeští investoři na amerických burzách vyhledávají (s výjimkou AT&T) akcie takového typu firem, který jim evropské trhy takřka vůbec nenabízí. To ostatně ukazuje složení evropské osmičky, kde jsou jen tituly z tradičních odvětví – finance, telekomunikace, rafinérie, chemie,e energetika či výroba aut.

Postřeh investora 💡

„Dnes nesou krátkodobé státní dluhopisy výnos okolo šesti procent, dlouhodobé přes čtyři procenta ročně. To vrací dluhopisy zpět do hry o jejich pozici v portfoliu jako konzervativní složky, která i při nízkém riziku může přinášet rozumný výnos,“ říká Richard Siuda, předseda představenstva investiční společnosti Conseq Investment Management, v článku Dluhopisové fondy mohou porážet akciový trh. Sledujte je, radí portfolio manažeři.

Další doporučená četba 📰

• Britský ekonomický server City A.M. přinesl rozhovor s americkým investorem Carsonem Blockem, zakladatelem společnosti Muddy Waters Research. Watersova firma se podobně jako třeba fond českého investora Aleše Vávry zaměřuje na „sázky“ na pokles ceny akcií problémových veřejně obchodovaných firem. Již přes osmi lety si Block například vzal na mušku už tehdy výrazně zadluženou francouzskou maloobchodní skupinu Casino. Ta se letos ocitla na pokraji platební neschopnosti a kontrolu nad ní po dohodě s věřiteli získá Daniel Křetínský. (‘Betting on human nature’: Short seller Carson Block on fraud, death threats and why he’s sniffing around UK firms)

• Fond Vltava investora Daniela Gladiše zveřejnil na svém webu nový čtvrtletní dopis investorům. Gladiš se v něm mimo jiné věnuje změnám v portfoliu. Vysvětluje například, proč fond prodal akcie pojišťovacího makléře Willis Tower, a proč do portfolia naopak nově přibyly cenné papíry zdravotní pojišťovny Elevance Health. Investor také zmiňuje, že ve třetím čtvrtletí přikoupil do fondu akcie automobilky Stellantis. (Dopis akcionářům – Výnos a riziko)

• Manager Magazin zveřejnil letošní pořadí nejbohatších Němců. Počet německých miliardářů stoupl o 14 a dosáhl rekordních 226 osob (či rodin). Co se celkového jmění 500 nejmovitějších Němců týče, vzrostlo o 82 miliard eur (přibližně o 8 procent) na 1,1 bilionu eur. Žebříčku vévodí hlavní akcionáři automobilky BMW – Sussane Klattenová a Stefan Quandt s majetkem v souhrnné hodnotě 40,5 miliardy eur (zhruba 990 miliard korun). Druhý je s 39,5 miliardy Dieter Schwarz, majitel skupiny Schwarz-Gruppe, do níž patří maloobchodní řetězce Lidl a Kaufland. Pro srovnání jmění nejbohatší Češky Renáty Kellnerové se odhaduje na přibližně 14,7 miliardy eur (360 miliard korun). (Das sind die 500 reichsten Deutschen)