Samozvaný šerif Muddy Waters Research: od Orient Paper k Vítkovi | e15.cz

V tomto vydání Investičního newsletteru e15 se dočtete:

vyhlášený short seller Carson Block loví v kalných českých vodách,

Colt CZ Group chce zhatit obchod Strnadově CSG,

pražská burza přijde s novým akciovým indexem,

invaze čínských elektromobilů se zatím USA netýká,

plus další zajímavosti a odkazy ze světa burz a investic.

Jaroslav Krejčí (twitter: @JKrejci_)

Co nás zaujalo 📻

Je to již téměř čtrnáct let, kdy William Block, majitel investiční firmy z Los Angeles, požádal svého v Číně žijícího a podnikajícího syna Carsona, aby prověřil malou čínskou papírenskou společnost Orient Paper zalistovanou na newyorské burze. Otec tehdy byl něco jako akciový promotér – firmy mu dávaly provize za to, že propagoval jejich akcie a přiváděl jim tak nové investory. V tomto případě si chtěl jen ověřit, že skutečně půjde o tak atraktivní investici, jak to na první pohled vypadalo. Realita byla zcela jiná.

Carson Block spolu s jeho obchodním partnerem Seanem Reganem prozkoumali výkazy firmy a údaje o produkci či hodnotě aktiv se jim vůbec nepozdávaly.

K odběru investičního newsletteru, který do e-mailových schránek chodí každé pondělí dopoledne, se můžete přihlásit zde. Nejnovější vydání newsletteru najdete vždy zde. Archiv newsletteru

Následujícího dne proto nasedli do auta a vydali se podívat na továrnu Orient Paper osobně. Už příjezd k závodu jejich podezření potvrzoval. Svými parametry spíše polní cesta vůbec nebyla stavěná na uváděný objem produkce. „Spočítali jsme si, že při maximální kapacitě tudy musí projet 100 kamionů denně. Ale Sean si všiml, že silnice nevykazovala opotřebení odpovídající takovému provozu,“ popisoval po letech Carson Block.

Navíc narazili na další důkazy, že Orient Paper není tak velký byznys, jak se americkým burzovním investorům prezentuje. V areálu nebyla vidět skoro žádná aktivita a na dvoře ležela obrovská hromada použitého a navlhlého papíru, který společnost označovala v regulatorních hlášeních pro americkou Komisi pro cenné papíry jako cennou surovinu. Vybavení podniku bylo navíc zastaralé a přítomný ředitel firmy nebyl schopný odpovědět ani na základní dotazy.

Jak silnice a továrna vypadaly, se můžete podívat v dokumentu China Hustle, který je celý dostupný na YouTube.

Blockovi a jeho parťákovi bylo jasné, že jde o podvod na investory, v čemž je v následujících týdnech ještě více utvrdily telefonáty s dodavateli, zákazníky a konkurenty Orient Paper. Navíc čísla o hospodaření reportovaná čínským úřadům byla výrazně nižší, než co se dozvídali investoři v USA. Block a Regan se toho rozhodli využít. Sepsali o svých zjištěních zprávu a zároveň nakoupili opce, které by jim umožnily vydělat na poklesu kurzu akcií Orient Paper.

Na konci června 2010 Block mladší svůj report rozeslal e-mailem desítkám investorů na Wall Street a čekal, co se bude dít. Ještě před tím však založil investiční firmu, které dal název Muddy Waters Research. Název vychází z čínského přísloví, podle kterého se ryby lépe loví v kalných vodách.

V první den byla reakce mizivá. Závěrečná cena cenných papírů Orient Paper činila 8,35 dolaru, jen o deset centů méně než na konci předchozího obchodování. Den poté se už ale akcie společnosti propadly o 11 procent. A v dalších dnech postupně spadly pod pět dolarů za kus. To už se ozval management Orient Paper – podle něj Carson Block jejich závod nikdy nenavštívil a označili jej za lháře, který se snaží společnost vydírat.

Carsonova podezření se sice nepodařilo čínské firmě vyvrátit, pro amerického investora to však nebyl výdělečný obchod. V první fázi sice na put opcích, které dávají právo (avšak ne povinnost) prodat cenné papíry za předem stanovenou cenu, vydělal okolo šesti tisíc dolarů. O pár dní později se do obchodu vrátil, ale kolísání kurzu akcií jeho předchozí zisky vymazalo.

Velké příležitosti v Číně 🇨🇳

Carson Block si každopádně díky zkušenosti s Orient Paper uvědomil, že odhalování podvodů s akciemi čínských firem na amerických burzách může být zajímavá investiční příležitost. A stal se z něj profesionální aktivistický short seller, tedy investor snažící se na základě svých vyšetřování vydělávat na poklesu cen akcií problémových firem.

Takzvaný prodej na krátko (short selling) je na finančních trzích běžná a obvykle zcela legální obchodní strategie, i když čas od času vzbudí zájem dohledových úřadů. Obchodník si za poplatek vypůjčí od makléřské firmy cenné papíry, obratem je prodá a snaží se profitovat na následném poklesu kurzu. Pokud cena akcií ve výpůjčním období skutečně klesne, obchodník před koncem výpůjčky koupí cenné papíry zpět za nižší cenu a vrátí je makléři. Rozdíl po odečtení nákladů je jeho zisk.

Investor samozřejmě může utrpět i ztrátu, pokud kurz místo poklesu naopak vzroste.

Velký průlom, který Carsona dostal do povědomí širší investorské veřejnosti, se mu podařil v roce 2011. Tehdy upozornil na účetní podvody v čínské lesnické firmě Sino-Forest. Během pár dní spadla cena jejích akcií o více než 70 procent a celá záležitost skončila vyloučením akcií Sino-Forest z torontské burzy. Tentokrát již Block náležitě vydělal.

Postupem času vydal Block desítky reportů, jejichž přehled lze nalézt na stránkách jeho firmy. Kromě čínských firem tam jsou nyní k vidění i zprávy týkající se amerických či evropských společností. Například v roce 2015 si vzal na mušku francouzskou maloobchodní skupinu Groupe Casino kvůli nepřehledné firemní struktuře a vysokým dluhům.

V posledních letech se zaměřil třeba na britskou firmu Burford Capital, která se zabývá financováním soudních sporů, provozovatele nemocnic NMC Health ze Spojených arabských emirátů, čínskou vzdělávací firmu GSX Techedu či lucemburskou realitní společnost Vivion Investments.

Ne vždy Blockovi jeho burzovní sázky na pokles kurzu vyjdou. Předloni se spálil v případě zmíněné firmy GSX Techedu (dnes Gaotu Techedu). Jeho investiční teze sice byla správná – cena akcií se od roku 2021 výrazně propadla – obchod však špatně načasovaný. Kurz totiž v druhé polovině roku 2020 a na začátku roku 2021 výrazně kolísal (i kvůli nákupům hedgeového fondu Archegos), a nebylo tak snadné na propadu vydělat. Podle Blocka šlo o nejhorší obchod v historii firmy Muddy Waters Research.

Kalné české vody? 🇨🇿

Minulý týden pak Carson Block se svými kolegy z Muddy Waters zamířil poprvé i do vod českého byznysu. V 50stránkovém reportu Block zpochybňuje účetnictví CPI Property Group, kterou ovládá miliardář Radovan Vítek. Nemovitostní skupinu obviňuje z nadhodnocování aktiv a Vítka z toho, že se obohacuje na úkor firmy. A proto si Block „vsadil“ na pokles ceny dluhopisů CPI.

CPI se obratem ohradila, s podrobnější reakcí však vyčkává. Firma Muddy Waters navíc chystá vydání druhé části svého reportu. „Společnost Muddy Waters se tváří, že provádí výzkum, ale přitom těží ze shortování a bulvárních titulků,“ zareagoval na report David Greenbaum, generální ředitel CPI PG. „Opravdu trh věří jejich analýzám? Jakmile si přečteme celou jejich zprávu, odpovíme na všechna tvrzení a vysvětlíme jejich chyby.“

Bude zajímavé sledovat, jak se situace okolo CPI a Radovana Vítka vyvine, zvláště když jde o firmu, která v posledních letech úspěšně prodávala dluhopisy globálním investorům nejen v Evropě, ale například i v Japonsku. Už pouhé pochyby o hospodaření skupiny mohou nahlodat jejich důvěru a v budoucnu firmě zhoršit přístup k novému kapitálu.

Pohled experta

Aktivistické short sellery, jako je Carson Block, Nathan Anderson z Hindeburg Research či Gabriele Grego z Quintessential Capital Management, lze svým způsobem označit za samozvané šerify, kteří leckdy suplují práci regulátorů. „Jako predátoři vyhledávají v investiční džungli ‚nemocné‘ a toxické kusy, které potom veřejně exponují, oslabí nebo zničí. Tím přispívají k posilování důvěry investorů v transparentnost, férovost a také zvyšují efektivitu trhů,“ říká Ján Lalka, ředitel forenzní agentury Surveilligence.

Upozorňuje ale i na možná negativa jejich chování. „Rizikem je jejich střet zájmů. Zveřejňují negativní informace o vybrané firmě, jejíž cenné papíry předtím zašortovali, a benefitují z jejich pádu nebo poklesu ceny akcií. Tím vytvářejí velmi silný tlak na vlastní integritu a důvěryhodnost, kterou nemusejí unést,“ dodává s tím, že ze strany některých short sellerů může docházet i k manipulacím.

Právě Block a jeho firma Muddy Waters jsou pověstní tím, že po zveřejnění reportu často berou v případě výrazného poklesu kurzu akcií či dluhopisů zisky rychle ze stolu. A ne všem se to zamlouvá. Jiný známý short seller Marc Cohodes v souvislosti s Blockem použil výraz „smash and grab“ (rozbij a vezmi). Sám Block takové chování neskrývá, ale dodává, že „to, co Cohodes nazývá ‚smash and grab‘, my nazýváme řízením rizik“.

Za zmínku také stojí, že Carson Block a další short selleři byli od předminulého roku předmětem zájmu americké federální Komise pro cenné papíry a také ministerstva spravedlnosti. Žádná obvinění však dosud vznesena nebyla. Vyšetřování se mělo mimo jiné týkat toho, zda nedochází ke koordinaci mezi jednotlivými firmami, které se short sellingem zabývají.

Sám Block přiznává, že se postoj regulátorů mění. Zatímco dříve jeho reporty využívali jako základ pro svá vlastní vyšetřování, nyní se více zaměřují na Muddy Waters a jiné podobné firmy. To s sebou nese mimo jiné značné finanční náklady na právníky, kteří Muddy Waters v komunikaci s úřady zastupují. Není tak vyloučené, že okolnosti, tedy tlak regulátorů, v budoucnu donutí Blocka jeho lukrativní byznys dřív nebo později opustit.

Stručně 📰

• Společnost Kofola ČeskoSlovensko, jejíž akcie jsou obchodované na pražské burze, kupuje většinový podíl ve společnosti Pivovary CZ Group. Ta je pátou největší pivovarnickou skupinou v Česku. Spadají pod ní značky piv Holba, Zubr a Litovel. (e15, pohled analytiků Fio banky)

• Největší lékárenský řetězec v Česku Dr. Max ze skupiny Penta zamířil na trh s balíkem dluhopisů v objemu 2,5 miliardy korun s možným navýšením až na pět miliard. Pětileté dluhopisy ponesou roční úrok 8,5 procenta. (e15)

• Problémy Signa Group rakouského byznysmena René Benka se prohlubují. Skupina, která podniká v oblasti realit, je kvůli vysokým dluhům a růstu úrokových sazeb ve vážných finančních problémech a jednotlivé divize postupně vyhlašují bankrot. (Manager Magazin)

• Čínský výrobce vozů na elektrický pohon Zeekr, který je součástí automobilové skupiny Geely Auto, aktualizoval svůj prospekt před plánovanou primární veřejnou nabídkou (IPO) na burze v USA. Velikost IPO ani podrobnosti ohledně ceny akcií však zatím nejsou známy. (Reuters)

• „Jakákoli debata pro potenciální zájemce o Monetu musí být primárně směrována k PPF a současně k J&T a k panu Tykačovi. Tyto tři subjekty jsou dnes klíčovými akcionáři banky a vlastní přes polovinu jejích akcií,“ říká v rozhovoru pro e15 Tomáš Spurný, generální ředitel Moneta Money Bank. (e15)

• Americká ratingová agentura Moody's Investors Service zlepšila výhled ratingu České republiky z negativního na stabilní. To znamená, že se zhoršením ratingu v dohledné době nepočítá. Zdůvodnila to zejména výrazným snížením rizika v souvislosti s dodávkami plynu z Ruska. (e15/ČTK)

Děje se na trzích 📈

Česká zbrojařská společnost Colt CZ Group předložila minulý týden ve středu nabídku na spojení s významným americkým výrobcem zbraní a munice Vista Outdoor. Část stejné firmy, konkrétně její muniční divizi Sporting Products, přitom má koupit průmyslový holding CSG podnikatele Michala Strnada. Na jeho nabídku již v říjnu kývla správní rada Visty. Oficiálně však ještě obchod dokončený nebyl a tak má Colt teoreticky stále šanci.

K nabídce Coltu zatím správní rada žádné stanovisko k nabídce nezaujala, ale hodlá se jí zabývat. Podle názoru jednoho z amerických analytiků není nabídka Coltu pro akcionáře Visty výhodná.

Vedení Coltu se domnívá, že je jeho nabídka na spojení obou skupin lepší než v říjnu dohodnutý prodej muniční divize Strnadově CSG.

Coltem navržená transakce oceňuje akcie společnosti Vista Outdoor na 30 dolarů za kus, tedy na 1,74 miliardy dolarů. V závěru středečního obchodování na newyorské burze byl přitom kurz cenných papírů Visty 25,75 dolaru. Za poslední rok a půl cena klesla zhruba o třetinu. Den po zveřejnění nabídky Coltu se v USA s ohledem na státní svátek s akciemi neobchodovalo, ale během následujícího burzovního dne kurz povyskočil o téměř čtyři procenta na 26,76 dolaru.

Předložená transakce má být částečně financována vydáním nových akcií v hodnotě 600 milionů dolarů a také úvěrem ve výši 300 milionů dolarů. Po případném dokončení fúze by došlo ke zpětnému odkupu akcií nově vzniklé korporace, a to v hodnotě 900 milionů dolarů. Akcionáři Visty by drželi v nově vzniklé skupině 55 procent akcií. S akciemi firmy by se následně podle návrhu Coltu obchodovalo v New Yorku. Není jasné, jaký dopad by to mělo na listing v Praze.

VÝVOJ KURZU AKCIÍ FIRMY VISTA OUTDOOR V POSLEDNÍCH PĚTI LETECH

Zdroj: Google Finance

Colt (společně s generálním ředitelem Janem Drahotou a René Holečkem, který skupinu ovládá) podle posledního regulatorního hlášení z minulého týdne již ve Vista Outdoor vlastní 5,7procentní podíl. Dřívější hlášení z října uvádělo 2,4 procenta.

Podle Colt CZ Group by v případě rozdělení Visty na dvě části – tedy v případě odprodeje muniční divize Strnadovi - byla ta, která se zabývá výrobou rekreačních zbraní, méně zisková a odolná. Ziskové marže divize vyrábějící munici jsou totiž výrazně vyšší. Vedení Coltu zároveň neuvedlo, jaké finanční přínosy by transakce měla pro stávající akcionáře české zbrojařské skupiny, jejíž akcie jsou zalistované na pražské burze.

Důležitý nyní bude postoj správní rady společnosti Vista Outdoor. Ve své reakci uvedla, že hodlá nabídku od Colt CZ prozkoumat, zároveň však zatím nezměnila svůj souhlasný postoj ohledně prodeje části firmy Strnadově CSG.

Návrh Coltu se nezamlouvá analytikovi Ericu Woldovi z brokerského domu B. Riley Securities. Domnívá se, že nabídka Coltu je pro akcionáře Vista Outdoor horší, než transakce předložená CSG, a správní rada by ji proto měla odmítnout.

„Podle našeho názoru navrhovaná kombinace nejenže přehlíží potenciál pro významné zlepšení marže v segmentu Outdoor Products v příštím roce, ale zanedbává jak regulační rizika navrhované kombinace, tak pravděpodobnost, že ocenění spojené společnosti z hlediska valuačních násobků zůstane nízké, což by dále penalizovalo současné akcionáře Visty,“ cituje z pátečního komentáře analytika server Seeking Alpha.

Colt CZ usiluje o spojení s americkým výrobcem munice. Může zhatit plány Strnadovy CSG (e15)

Burza cenných papírů Praha začne od druhé poloviny prosince vypočítávat a zveřejňovat hodnotu nového akciového indexu PX Start. Jeho součástí budou všechny tituly obchodované na trhu Start, který je určený pro menší a střední podniky. V současnosti to je 14 firem, například prodejce vlasové kosmetiky Bezvavlasy, průmyslová společnost Gevorkyan, zpracovatel kůží Karo Leather, výrobce městského mobiliáře mmcité, lékárna Pilulka či výrobce bezpilotních letadel Primoco.

Index PX Start bude dividendovým indexem. Jeho výpočet tedy bude zohledňovat i vyplacené dividendy před zdaněním. Hodnotu indexu burza zveřejní vždy jednou denně po ukončení obchodování. Na webu Burzy cenných papírů Praha bude index zobrazován od 19. prosince 2023. „Na trhu START je nyní již dostatečný počet emisí, aby dávalo smysl speciální index počítat. Současně poptávka po takovém indexu je i od našich členů,“ říká generální ředitel burzy Petr Koblic.

Počáteční hodnota indexu byla stanovena na 1000 bodů ke dni 2. ledna 2020.

Postřeh investora 💡

„Vyšší volatilita finančních trhů společně s nástupem AI povede k zastavení, nebo otočení trendu v popularitě pasivních investičních strategií. Již nadále neporoste všechno a stále, ale jenom něco a občas, takže bude více záležet na tom, kdy co koupím a prodám. Indexy nebudou to nejlépe performující aktivum,“ říká v rozhovoru pro e15 zakladatel společnosti Conseq Investment Management Jan Vedral. Podle něj by to mohlo vést k renesanci aktivního investování.

Doporučená četba 💡

• Financial Times věnují rozsáhlý text americkému soudci Davidu R. Jonesovi. Ten z texaského Houstonu rozhodoval v průběhu let o řadě insolvenčních řízení velkých firem. Mimo jiné řešil i osud chemické společnosti Venator, do níž společně s Michalem Šnobrem investoval jeden z fondů J&T a také řada českých drobných investorů. Soudce letos na podzim rezignoval poté, co vyšel najevo jeho milostný vztah s konkurzní právničkou. Jako soudce byl Jones, který měl na starost velké bankroty v USA, vyhlášený svým nasazením. (The downfall of the judge who dominated bankruptcy in America – FT)

• Server Nikkei Asia se věnuje podezřením, že Čína využívá západní pokročilé technologie určené pro civilní účely k rozvoji svého jaderného arzenálu. Nejde přitom jen o špičkové mikroprocesory, ale také o stroje, pro něž se v angličtině používá termín „mother machines“. Tak jsou označována vysoce přesná zařízení umožňující výrobu dalších strojů. Obvykle jsou tato zařízení využívána ve strojírenských závodech či při výrobě autodílů, Číňané však pro ně mají své využití. (Western machine tools evade sanctions to fuel China's nuclear program – Nikkei Asia)

• S rostoucími vývozy čínských elektromobilů do světa rostou v Evropě obavy o její autoprůmysl. Podobné starosti však, zdá se, nemají ve Spojených státech. Tamní výrobci aut se alespoň prozatím mohou spolehnout na 25procentní dovozní clo na čínské vozy zavedené za vlády prezidenta Donalda Trumpa. Na v Číně vyrobená auta se navíc nevztahuje daňové zvýhodnění, kterým prodeje vozů na elektrický pohon podporuje administrativa Joe Bidena. Tím se dostávají do nevýhody z hlediska ceny. (Why Americans Can’t Buy Cheap Chinese Electric Vehicles – WSJ)