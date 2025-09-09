Čína zažívá akciovou rally taženou dluhem. Rusko stagnuje, Porsche padá z DAXu
Vážená investorská komunito e15, vítejte u nového vydání Investičního newsletteru e15. V dnešním vydání se podíváme po celém světě – začneme v Rusku, které aktuálně stagnuje, a následně se zastavíme v Americe, kde nás tento týden čeká zveřejnění inflačních dat. Navštívíme i naše německé sousedy, kde si přiblížíme aktuální složení indexu DAX, a cestu zakončíme v Číně, kde aktuálně probíhá agresivní akciová rally tažena úsporami a dluhem. Cesta to nebude snadná, natož krátká, tak se do toho pojďme rovnou pustit. Děkujeme, že nás čtete!
Stručně 📻
Rusko se ocitá v technické stagnaci
Ruská ekonomika se podle šéfa Sberbank Germana Grefa dostala ve druhém čtvrtletí do technické stagnace a růst se v létě prakticky zastavil. Na vině je především přísná měnová politika centrální banky, která loni zvýšila sazby až na 21 procent. Ty i po snížení na současných 18 procent dál brzdí hospodářské oživení. Zatímco Gref odhaduje, že k reálnému růstu by bylo potřeba sazeb pod 12 procent, vládní představitelé, jako například ministr pro ekonomický rozvoj Maxim Reshetnikov, varují, že ekonomika se ochlazuje rychleji, než se očekávalo.
Ministerstvo financí už snížilo prognózu růstu pro příští rok na 1,5 procenta z původně očekávaných 2,5 procenta a upozorňuje na rekordní deficit, který za prvních sedm měsíců roku přesáhl 4,8 bilionu rublů – což je více, než bylo plánováno pro celý rok 2025. Slábnoucí exportní příjmy z ropy a plynu zasažené nízkými cenami, silnějším rublem i útoky na infrastrukturu ze strany ukrajinské armády jen podtrhují tlak, kterému ruská ekonomika čelí.
Krátce z Ameriky
Po pátečních datech z amerického trhu práce, která ukázala nejpomalejší tvorbu nových míst od pandemie – mimo zemědělství vytvořeno pouze 22 tisíc nových pracovních míst – a také růst nezaměstnanosti o 0,1 procentního bodu na 4,3 procenta, se investoři nyní soustředí na další klíčové ukazatele. Tento týden přijdou na řadu index výrobních cen (PPI) a spotřebitelská inflace (CPI), jež mohou potvrdit, zda má Fed skutečně prostor k uvolnění politiky.
Trhy už mají zářijové snížení sazeb o 25 bazických bodů prakticky zaceněné, přičemž je zde také malá pravděpodobnost, že by došlo ke snížení rovnou o půl procentního bodu. Aby k očekávanému snížení nedošlo – což by vzhledem k současnému zacenění a rétorice předsedy Powella bylo velmi překvapivé –, musela by dle analytika společnosti XTB Tomáše Cverny nastat „extrémní“ situace: buď v podobě zvýšené srpnové spotřebitelské inflace (na úrovni 3,6–3,7 %), nebo velmi silná data z trhu práce. Ta však nepřišla. Záleží tedy na tom, jaká inflační data nám tento týden nabídne.
Porsche strádá (DAX)
Automobilka Porsche po necelých třech letech opustí hlavní index německých akcií DAX. Vyřazení je další ranou pro výrobce luxusních vozů, který čelí prudkému propadu zisků i tržeb – v prvním pololetí klesl provozní zisk meziročně o dvě třetiny a tržby se snížily o sedm procent. Akcie Porsche, které vstoupily na burzu v září 2022 za 82,5 eura a později se vyšplhaly téměř na 120 eur, se dnes obchodují jen kolem 45 eur. Firma se potýká s poklesem poptávky v Číně, dopady amerických cel i pomalým přechodem zákazníků k elektromobilům. Porsche v indexu nahradí realitní platforma Scout24 a průmyslový dodavatel GEA.