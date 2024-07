Co je to vlastně S&P 500 aneb Znáte svůj nejoblíbenější index?

Vítejte u nového vydání investičního newsletteru! Léto je zde a s ním i okurková sezona většiny byznysů kromě těch „letních“. Všichni odletí do teplých krajin a v místním byznysovém rybníčku se tak trochu zastaví na dva měsíce čas. To ale není náš případ! My jsme tu s dalším číslem investičního newsletteru a i přes okurkovou sezonu si troufnu říct, že přinášíme zajímavé čtení. Tak si ho náležitě užijte. 🖊️