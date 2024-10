Stručně 📻

Evropská centrální banka snížila úroky a vypadá to, že v tom bude pokračovat

Evropská centrální banka ve čtvrtek rozhodla o snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů, čímž se depozitní sazba posunula na 3,25 procenta. Tento krok byl očekávaný vzhledem k utlumené inflaci a zpomalujícímu se hospodářskému růstu. Podle Eurostatu inflace za září klesla na 1,7 procenta, přičemž jádrová inflace zůstala na 2,7 procenta. Ačkoliv je tato hodnota vyšší, s pokračujícím ekonomickým útlumem by měla následovat klesající trend celkové inflace. ECB neoznámila žádné nové směřování své politiky, ale další snížení sazeb by mohlo být logické. Zhoršení ekonomických ukazatelů od posledního zasedání ECB neočekávala, což vzbuzuje otázky ohledně přesnosti jejích makroekonomických prognóz. Trhy na snížení sazeb reagovaly relativně pozitivně a do konce týdne zůstaly jak ty evropské, tak i ty americké v „zeleném“ pásmu. Panevropský index Stoxx 600 vykázal opatrný optimismus a euro mírně posílilo vůči dolaru. Výnosy dluhopisů eurozóny se téměř nezměnily, což ukazuje, že úpravu sazeb investoři očekávali.

USA a data za září

V ten stejný den, jako oznámila ECB další „cut“, vyšla také data o maloobchodních tržbách a průmyslové produkci za září v USA. Maloobchodní tržby vzrostly meziměsíčně o 0,4 procenta a meziročně o 1,7 procenta. Na první pohled se jedná o relativně hodně pozitivní čísla, jenže američtí statistici tato tato data neočišťují o inflaci. Optikou evropské statistiky se tak bavíme o reálném růstu na úrovni 0 procent. Nicméně maloobchodní tržby překonaly očekávání ekonomů a údaje za předchozí měsíc byly revidovány směrem nahoru. V kombinaci s pozitivní zprávou o zaměstnanosti z počátku tohoto měsíce a nižším počtem žádostí o podporu v nezaměstnanosti ukazují nedávné ekonomické údaje na to, že spotřebitel je v lepší finanční kondici, než mnozí investoři očekávali. Je otázkou, do jaké míry jsou akciové trhy v korelaci s těmito zprávami, když stále navyšují svá maxima.

