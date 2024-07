Stručně 📻

Vývoj dění kolem Boeingu

Americké ministerstvo spravedlnosti oficiálně vzneslo trestní obvinění proti výrobci letadel Boeing. Obvinění se týká podezření z podvodu v souvislosti se dvěma smrtelnými haváriemi letadel 737 MAX. Agentura Reuters dnes informovala, že žalobci navrhují mimosoudní dohodu, ve které by Boeing uznal vinu a zaplatil pokutu ve výši 487,2 milionu dolarů (přibližně 11,32 miliardy korun). Rodiny obětí byly informovány o navrhované dohodě, přičemž některé vyjádřily hněv, že dohoda neposkytuje podle jejich názoru dostatečnou úroveň odpovědnosti Boeing za ztrátu jejich blízkých. Advokátka Erin Applebaumová, která některé z rodin zastupuje, to zdůraznila. Součástí navrhované dohody je také požadavek, aby se představenstvo Boeingu sešlo s rodinami obětí a firma by byla pod přísnějším vládním dohledem. Přiznání viny by mělo také dopady na schopnost firmy získávat vládní zakázky, což je důležitý zdroj jejích příjmů. Ze stanovené pokuty by firma zaplatila pouze částku přibližně poloviční, protože ji žalobci zahrnuli dohromady s příchozími platbami v rámci mimosoudního vyrovnání. Akcie firmy ($BA) jsou v propadu o více než 27 procent za šest měsíců.

ČNB snížila sazby

V posledním červnovém týdnu se domácí centrální banka rozhodla snížit úrokové sazby o 50 bazických bodů, čímž hlavní dvoutýdenní repo sazba klesla na 4,75 procenta, diskontní sazba na 3,75 procenta a lombardní sazba na 5,75 procenta. Toto opatření je součástí širšího úsilí o uvolnění měnových podmínek, které dosud v letošním roce přineslo celkové snížení o 225 bazických bodů. Centrální banka reagovala na stabilizované inflační tlaky, avšak výzvy způsobené perzistujícími mzdovými inflačními tlaky zejména ve službách zůstávají. Ekonomika zaznamenala solidní růst spotřeby domácností, přičemž průmysl České republiky trpí poklesem, což potvrzují ukazatele jako PMI na úrovni 46 bodů, tedy pod hranicí růstu 50.

Accolade slaví další milník Accolade Industrial Fund, který letos slaví deset let od svého vzniku, dosáhl v prvním čtvrtletí významného milníku tím, že překonal roční smluvní nájem ve výši 100 milionů eur, což odpovídá zhruba 2,5 miliardy korun. Fond zaznamenal v tomto období výnosy přesahující tři procenta v korunách a téměř dvě procenta v eurech. K pozitivnímu výsledku přispělo i zastavení poklesu cen nemovitostí a s tím souvisejícího růstu yieldů, kdy došlo k jejich stabilizaci v návaznosti na již nepředpokládaný růst úrokových sazeb. Podle Milana Kratiny, spoluzakladatele fondu, dochází po uplynulých třech letech na realitním trhu k ustálení situace. Není vyloučeno, že z hlediska nájmů ještě dojde k mírnému poklesu z důvodu přesycení trhu v některých lokalitách a kvůli snižujícím se stavebním nákladům. Dlouhé povolovací procesy a obecně vyšší výnosy komerčních nemovitostí ve světě ale znatelné snižování nájmů neumožní. Fond, založený v roce 2014, spravuje aktiva v hodnotě 1,7 miliardy eur ve 33 průmyslových parcích v šesti zemích, což svědčí o silném výkonu a důvěře investorů v evropský trh s průmyslovými nemovitostmi. Více se můžete dozvědět na webu Accolade Industrial Fund.

