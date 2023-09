Jiří Diviš | Mostecká uhelná společnost | Miliardáři | e15.cz

S Markem Čmejlou mají podobný background. Stejně jako on odešel letos od švýcarského soudu kvůli kauze MUS s podmínkou (dvacet měsíců), stejně tak docílil v Česku zastavení stíhání a prvně zbohatl při prodeji Škody Transportation do náruče PPF. Čmejla i Diviš se soudí s Radovanem Vítkem, a to po neúspěchu v USA nyní na Kypru. Měl je připravit o investované peníze.