Airbus kvůli koronaviru uvažuje o razantním snížení výroby svých nejprodávanějších letadel | E15.cz

Evropský výrobce letadel Airbus uvažuje o výrazném snížení výroby svých nejprodávanějších letadel A320. Chce tak výrobu přizpůsobit problémům, s nimiž se kvůli šíření koronaviru potýká letecká doprava i dodavatelské řetězce po celém světě. Tvrdí to zdroje agentury Reuters. Konečné rozhodnutí by mělo padnout do poloviny dubna.