Hranice s Rakouskem a Slovenskem se otevřou v červnu, říká Babiš | E15.cz

Češi budou moci opět bez omezení cestovat do zahraničí, v první vlně zřejmě na Slovensko a do Rakouska. V rozhovoru pro Blesk to řekl premiér Andrej Babiš. Podle něj se nabízejí data 8. a 15. června. Doufá ale, že Češi stráví léto v tuzemsku.

„Doufám, že brzo vycestujeme. My ale máme hranice otevřené. Akorát se nedostaneme na Slovensko, ani do Polska, protože vás nepustí. Já jsem s Matovičem (slovenský premiér Igor, pozn. red.) o tom mluvil a s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem na tom intenzivně pracujeme,“ řekl Babiš.

Doporučil ale, aby si Češi vybírali spíše domácí destinace. „Tak my bychom rádi, aby zůstali doma a utratili ty peníze tady. Máme tu sto tisíc lůžek, nejsou tu ani konference. Pokud budou naši solidární, tak zůstanou doma a podpoří naše podnikatele a budou kupovat zboží tady,“ uvedl předseda vlády v pořadu Blesku Ptám se, pane premiére. Sám Babiš se ale v létě chystá do Řecka.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) přitom ještě před několika dny uváděl, že bychom se do Rakouska, Německa či na Slovensko mohli podívat až v červenci.

První prázdninový měsíc by podle Petříčka mohli začít Češi cestovat také do Bulharska, Maďarska nebo pobaltských států. Do Chorvatska, Řecka, na Slovensko, ale také do Kanady, Austrálie nebo Japonska by se podle Petříčka Češi mohli vydat v srpnu.

Vláda rozhodla o uzavření hranic krátce po vyhlášení nouzového stavu. S platností od 16. března nemohli Češi vycestovat do zahraničí - výjimkou byli pendleři, tedy Češi pracující v zahraničí. Hranice naší země se také uzavřely turistům ze zahraničí.

Více najdete na Blesk.cz>>>