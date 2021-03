Blatný: Pohyb zůstane omezen na okresy, nově lze v jejich rámci sportovat | E15.cz

Kabinet ponechá i po víkendu v platnosti opatření, kterým od začátku března omezuje kvůli boji s covidem-19 pohyb mezi okresy v Česku. Nově však umožní, aby lidé sportovali a vyráželi do přírody v celém svém domovském okresu. Dosud tyto aktivity omezoval na území obce. Uvedl to ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Zpřísněná opatření platí v Česku od začátku března, ministři původně hovořili o tom, že budou účinná po tři týdny.

Blatný řekl, že za tři týdny se díky dodržování opatření epidemická situace zlepšila, ale v nemocnicích zůstává kritická. „Vláda odsouhlasila uvolnění některých opatření, zejména volnočasových aktivit, které byly omezeny pouze na katastr obce,“ uvedl. Nově je lze provozovat v celém okresu. Pohyb mezi okresy je podle Blatného ale nutné udržet na co nejnižší úrovni. „Nejsme v takové situaci, abychom si mohli dovolit větší změny,“ řekl.

Blatný nepředpokládá, že by mohlo rozvolnění pohybu mezi okresy kvůli epidemické situaci nastat v nejbližší době. Minimálně do Velikonoc je cílem minimální pohyb lidí, uvedl ministr. „Slibovat nic nechci, ale je to záměr,“ řekl Blatný na dotaz, zda má v úmyslu po Velikonocích v případě pozitivního vývoje rozvolnit pohyb mezi okresy.

Kabinet k pokračování opatření potřebuje nouzový stav, o jehož prodloužení i po 28. březnu požádá poslance v pondělí. Platnost opatření dnes kabinet prodloužil do konce nouzového stavu. Pokud bude stav nouze platit dál, bude Blatný navrhovat vládě, aby přísná pravidla účinkovala až do konce Velikonoc. Velikonoční pondělí bude letos 5. dubna.

Výjimku ze zákazu opustit okres dostanou také rodiče pro styk se svými nezletilými dětmi. Možné budou i návštěvy osob blízkých u dětí v náhradní rodině, ústavní a ochranné výchově, informoval úřad vlády v tiskové zprávě. „Pro kontakt rodiče s dítětem bude nově platit i výjimka z omezení kontaktů se členy jiné domácnosti,“ uvedla Strakova akademie.

Kabinet od začátku března lidem zakazuje opustit území okresu, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště. Výjimkou pro cestu do jiného okresu jsou cesty do zaměstnání či za účelem zajištění nezbytných potřeb příbuzných a blízkých, kvůli péči o děti či zvířata. Lidé mohou také k lékaři či vyřídit neodkladné úřední záležitosti a vycestovat z Česka.

Dál platí zákaz vycházení mezi 21:00 a 04:59, s výjimkami pro cesty do práce, k lékaři či se psem do 500 metrů od bydliště. Přes den mají lidé pobývat doma s výjimkou nezbytných cest na nákup, do vlastního rekreačního objektu, na svatbu či shromáždění.

Podle opatření mají také lidé omezit na nezbytnou míru kontakty s dalšími osobami, pobývat na veřejnosti maximálně ve dvou s výjimkou členů domácnosti, ale také maximálně využívat práci na dálku. Cesty do jiného okresu je nutné prokázat potvrzením od zaměstnavatele nebo pracovní smlouvou, další výjimky vyžadují písemný doklad nebo čestné prohlášení s konkrétním důvodem.