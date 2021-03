Testování ve firmách: Nové pokyny pro úřady pod 50 zaměstnanců | E15.cz

Testování bude povinné také na úřadech a v dalších veřejných institucích s méně než 50 zaměstnanci, schválila vláda. Začátek stanovila na 23. března, dokončit ho musejí do 30. března.

Všechny testy se podle Havlíčka musejí provádět na pracovišti, pokud není nezbytný důvod, aby to bylo jinak. Týká se to podle něj například pracovníků, kteří jsou na služební cestě a nemohou se v daném termínu do podniku dostavit. Testy se nadále nebudou týkat lidí, kteří pracují z domova, dodal Havlíček.

Firmy a veřejné instituce momentálně podle Havlíčka testují 300 tisíc až 400 tisíc pracovníků denně. Až se zapojí i malé úřady bude se testování týkat půl milionu lidí za den. Pozitivita ve velkých firmách se podle Havlíčka pohybuje mezi 0,5 procenta až jedním procentem, v menších podnicích činí jedno až dvě procenta.

Firmy nad 250 zaměstnanců musely první kolo testování dokončit do pátku, středně velké podniky do pondělí. Ve veřejném sektoru s více než 50 zaměstnanci stanovila vláda konečný termín pro první cyklus testování na středu. Zapojeny jsou nově také společnosti s deseti až 49 pracovníky. První kolo testování musejí zvládnout do 26. března.