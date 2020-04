Bolt v Praze spouští aplikaci na rozvoz jídla, květin i dalších nákupů | E15.cz

Partnerští kurýři budou objednávky zavážet do vzdálenosti osmi kilometrů vzdušnou čarou od restaurace. Prostřednictvím aplikace s názvem Bolt Food budou moci objednat i uživatelé, kteří žijí v okrajových částech metropole, jako je Černý Most, Jižní Město, Letňany nebo Zličín. Doručení do čtyř kilometrů od restaurace bude v rámci úvodní promo nabídky zdarma.

„V Česku má Bolt statisíce spokojených uživatelů. Ti jsou nyní navíc doma s omezenou možností pohybovat se po městě. Skrze Bolt Food si tak budou moci objednat jídlo ze své oblíbené restaurace až domů. Velký smysl vidíme i v podpoře obchodů, neboť i jich se krize dotýká opravdu hodně,“ říká Roman Sysel, regionální manažer Boltu pro střední Evropu.

Bolt Food bude kvůli ochraně zdraví využívat takzvané bezkontaktní doručení. Kurýr tak jídlo donese na zákazníkem předem určené místo, na kterém ho podle domluvy zanechá.

Bolt má více než 30 milionů uživatelů ve více než 35 zemích po celém světě. Bolt Food byl poprvé spuštěn v Estonsku v březnu 2019. Služba je dostupná také na Slovensku v Bratislavě, v Lotyšsku a v Litvě.