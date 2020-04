Cestování do zahraničí: Kam a kdy můžeme na dovolenou? | E15.cz

Češi mohou od pátku opět překročit hranice a to nejenom za prací, ale i za jakýmkoliv druhem cestování a dovolenou. Problémem však je, že není moc kam. Většina evropských států má totiž podobně jako Česko přísné podmínky pro cizince přicházející do země. V některých případech musí lidé prokázat bezinfekčnost nebo musí do dvoutýdenní karantény a v některých případech mají úplný zákaz vstupu. Podívejte se, kam vlastně nyní můžete jet.

Češi měli kvůli epidemii koronaviru jako jedni z mála unijních národů zákaz vycestovat ze země, podobné opatření zavedla také třeba Belgie. Byť mohou Češi už zase cestovat do zahraničí, musí dodržovat určitá pravidla. Při návratu se musí na hranicích prokázat nejméně čtyři dny starým negativním testem na koronavirus. V opačném případě musí dotyčný do 14denní karantény, což hygienici zanesou do databáze. Test si nicméně jde udělat i později, v případě prokázaného negativního výsledku lze karanténu opustit.

Ministerstvo zahraničí nicméně stále nedoporučuje cestovat s výjimkou naléhavých a nezbytných případů. Hrozí, že se kvůli měnícím se pravidlům a problémům v dopravě, nemusí dostat lidé domů. I premiér Andrej Babiš (ANO) považuje uvolnění nařízení vlády spíše za formální, než praktické. „Nedokážu si představit, že si někdo zaplatí test za téměř tři ticíe korun, aby si šel do Německa nakoupit,“ řekl Babiš.

V praxi půjde také cestovat jen vlastními vozy, případně pěšky. Většina aerolinek stále nepočítá s obnovením pravidelných linek a letadla nad Českem tak téměř nelétají. Mezinárodní linky autobusů a vlaků jsou nadále v Česku zakázány.

Kam (ne)můžeme cestovat?

Slovensko

Na Slovensko se většina Čechů stále nedostane, země zakázala vstup všem cizincům. Výjimku mají blízké osoby slovenského občana, mezi které patří manželé, rodiče a děti – smí však vstoupit na Slovensko jen přes pozemní hranici. Na Slovensko mohou také lidé, kteří tam mají trvalý pobyt, diplomaté, řidiči. Vycestovat ze země lze. Cestovat na území Slovenska není možné za účelem turistiky

Německo

Ani do Německa nemohou cizinci. Lidé, kteří nejsou německými občany, mohou do země jen ve výjimečných případech. Mezi ty patří neodkladné vyšetření u lékaře nebo kvůli péči o člena rodiny. Mohou sem také pendleři. Vstup do země za účelem turismu, nákupů nebo návštěv, a to včetně návštěv manželů nebo dětí, dovolen není. Některá pravidla se pak liší podle jednotlivých spolkových zemí. Průjezd Německem je možný především za účelem cesty do domovského státu.

Rakousko

V Rakousku neplatí tak přísná pravidla jako v ostatních sousedních zemích. Češi sem smějí, ale musí dokázat bezinfekčnost. Na hranicích musí Češi předložit lékařské potvrzení o negativním testu na nemoc covid-19, který nesmí být starší než čtyři dny. Je však dobré mít na paměti, že hotely a ubytovací zařízení zde nefungují. Průjezd Rakouskem bez zastavení je povolen, řidiči musí doložit dostatek paliva v nádrži.

Polsko

Češi do Polska nesmí, hranice jsou všem cizincům zavřené momentálně do 3. května. Výjimku tvoří manželé a děti polských občanů, držitelé karty Poláka, osoby s trvalým nebo dočasným pobytem nebo s pracovním povolením, řidiči dopravních prostředků převážejících zboží a diplomaté. Nefungují zde hotely a ubytovací zařízení.

Řecko

Do Řecka Češi smí, většina dopravního spojení však nefunguje. Po příletu či příjezdu do Řecka jsou všichni podrobeni povinnému testu na onemocnění covid-19. Při negativním nálezu musí stejně do dvoutýdenní domácí karantény, při pozitivním testu pak do vládou vyhrazeného hotelu.

Egypt

Vstup do země zakázaný není, vláda ale zastavila veškerou leteckou přepravu.

Chorvatsko

Češi mohou jako jedni z 60 národů vstoupit do Chorvatska, musí ale nastoupit do povinné dvoutýdenní domácí karantény. Je však nutné vzít v potaz, odkud se do Chorvatska přijíždí. Lidé přijíždějící z rizikových zemí, tedy z Itálie, Íránu a konkrétních oblastí Číny, Německa, Slovinska a Jižní Koreje musí do dvoutýdenní karantény ve vládních zařízeních.

Maďarsko

Do Maďarska Češi nemohou, země zakázala vstup všem cizincům. Výjimku mají rodinní příslušníci Maďarů nebo ti, kdo tam trvale žijí. Všichni musí bez výjimkou podstoupit na hranicích zdravotní prohlídku. Průjezd je možný jen se speciálním povolením.

Velká Británie

Spojené království nereguluje možnosti vstupu občanů Česka na své území. Stačí se tedy běžně prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem. Všem cestujícím je ale důrazně doporučeno přicestovat pouze v nejnutnějších případech.

Francie

Do Francie vstoupit Češi mohou, při vstupu do země či pohybu po Francii je nutné mít u sebe prohlášení ("attestation") o tom, kam jedou a za jakým účelem. Účel cesty musí být jasně prokázán a vstup do Francie je povolen pouze z důvodů explicitně stanovených v atestaci.

Španělsko

Češi do Španělska ve většině případů nemohou. Vstup je povolen pouze občanům EU s povoleným trvalým pobytem na španělském území a dále pak přesně vymezeným skupinám osob, například pendlerům.

Nizozemsko

Češi mohou do Nizozemska bez omezení, v zemi musí dodržovat obecná pravidla jako všude jinde, tedy dodržování odstupu a omezení volného pohybu

USA

Do Spojených státu nelze z Česka vycestovat. Do země konkrétně nemohou cestovat osoby, které v posledních 14 dnech pobývaly na území států Schengenského prostoru, Velké Británie, Irska, Číny a Íránu. A byť oficiálně lety mezi Evropou a USA zakázány nebyly, prakticky nefunguje téměř žádné spojení.

Čína

Do Číny vycestovat nelze. Země dočasně pozastavila vstup do země všem cizincům včetně držitelů víz, zákaz se týká i všech typů bezvízového tranzitu. Výjimku mají jen diplomaté. Cizinci, kteří potřebují cestovat do Číny za nezbytnými ekonomickými, obchodními, vědeckými nebo technologickými aktivitami nebo z důvodu naléhavé humanitární potřeby mohou požádat na čínském velvyslanectví v Praze o vystavení nových víz.