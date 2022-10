Omikron v ČR: Příznaky, inkubační doba, průběh, testy, očkování | E15.cz

Příznaky varianty omikron

U původních mutací bylo poměrně snadné zjistit, že se jedná o covid-19. Příznaky byly specifičtější. Nakažení často přicházeli o čich a chuť, měli kašel a zacpaný nos, bolely je klouby a celé tělo. Příznaky mutace omikron se však podle vědců zatím tolik neliší od běžné rýmy.

Běžné příznaky omikronu jsou:

kašel

únava

zacpaný nos

vyčerpání

bolesti celého těla

bolest hlavy

„Nepozná to ani pacient ani lékař. U omikronu navíc tak často nedochází ke ztrátě chuti a čichu a kvůli tomu je rozlišení ještě složitější. Proto je u nemocných důležité PCR testování, ideálně s tzv. diskriminačním PCR testem, který určí variantu koronaviru a lékař podle ní může nastavit léčbu,“ říká lékař Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP.

Varianta omikron však není stejná jako na začátku, kdy se objevila poprvé. Sama tato varianta už několikrát zmutovala. V poslední době převládá typ BA.5, který tvoří 72 procent vzorků, subvarianta BE 7,5 procenta vzorků, BA.4 0,9 procenta a další podtypy BA.2.x 1,3 procenta.

Inkubační doba varianty omikron

U této varianty měla být kratší inkubační doba, která se odhaduje na tři dny. U varianty delta se jednalo o čtyři až pět dní. Inkubační doba je obecně definována jako období od vlastního nakažení k rozvinutí symptomů.

Čtvrtá dávka očkování proti covidu:

Nakažlivost omikronu

Omikron je nakažlivější než mutace alfa, která v Česku na jaře 2021 způsobila mnoho úmrtí a nemocnicím kvůli ní docházela lůžka, nebo mutace delta, která se rozšířila později a vyznačovala se ještě vyšší nakažlivostí.

Důvodem, proč je omikron asi třikrát nakažlivější než původní varianta delta, je mimo jiné to, že má nakažený více viru v horních cestách dýchacích a snadněji nakazí někoho dalšího.

Karanténa při covidu-19

V současné době se povinná karanténa nenařizuje. Pokud se ale potkáte s někým, kdo měl pozitivní test na covid, měli byste v následujících dnech sledovat svůj zdravotní stav a udělat si test na covid, buď alespoň antigenní nebo PCR test:

Pokud by se objevily příznaky onemocnění, je třeba kontaktovat praktického lékaře a domluvit se na dalším postupu.

Po rizikovém kontaktu je také vhodné dodržovat některá doporučení, jako jsou například nošení respirátoru nebo vyhýbání se kontaktu se zástupci rizikových skupin.

Izolace při covidu-19

V případě potvrzené nákazy covidem je třeba dodržovat následující zásady izolace:

Izolace začíná pozitivním testem a trvá vždy alespoň týden.

Aby mohla být izolace po této lhůtě ukončena, je třeba, abyste byli minimálně dva dny zcela bez příznaků.

Během izolace je nutné omezit kontakt s dalšími osobami, nejlépe včetně členů domácnosti.

Pokud není možné kontakt omezit, je třeba používat respirátory a pravidelně dezinfikovat společně využívané prostory.

Průběh varianty omikron

Samotný průběh nemoci závisí především na tom, kolik dávky viru má člověk v sobě a zda už covid prodělal, či je očkovaný. Pokud je očkovaný, vědci se shodují, že by průběh měl být mírný.

Lékaři tak zdůrazňují, že nejlepší ochranou proti nákaze koronavirem je očkování, u rizikových skupin pak podání posilovací čtvrté dávky vakcíny. Samotná mutace by pak neměla být tak nebezpečná právě proto, že se vir nejspíše drží hlavně v nosohltanu a nenapadá tolik plíce, což by způsobovalo těžší průběh.

Léčba omikronu

Omikron se při lehčím průběhu neléčí nijak speciálně. Doporučuje se stejný postup léčby jako u chřipky nebo rýmy. „Většina nakažených zvládne covid-19 doma a s užíváním běžných léků na horečku či kašel,“ vysvětluje lékař Pavel Dlouhý. Důležité je tedy být v teple a odpočívat a samozřejmě dodržovat izolaci. Ideálně si vyhradit pokoj, kde bude v domácnosti pouze nemocný, aby se ostatní členové nenakazili.

U těžce nemocných pacientů je součástí optimální podpůrné péče podávání kyslíku a pokročilejší podpora dýchání, jako jsou plicní ventilátory, pro pacienty v kritickém stavu. Dexametazon je kortikosteroid, jenž pomáhá zkrátit dobu strávenou na plicním ventilátoru a zachraňuje životy pacientů, u kterých má onemocnění těžký až kritický průběh.

Varianta omikron a aktuální mutace

Nová varianta se poprvé objevila v Jihoafrické republice. První případ omikronu se v Česku objevil na konci listopadu 2021. Touto mutací koronaviru se nakazila šedesátiletá žena z Liberecka zřejmě v Namibii, odkud přicestovala.

Samotný omikron vykazuje řadu mutací. V takzvaném spike proteinu jich má 26 unikátních, zatímco předchozí delta jich měla deset a beta šest. Další mutace omikronu už byly pozorovány dříve.

Subvarianty omikronu BA.4 a BA.5

Podle molekulárního genetika Jana Pačese z Akademie věd ČR Světová zdravotnická organizace (WHO) už podvariantám omikronu nová jména nepřiřazuje. „Už tady máme dceřiné varianty omikronu, evoluce se nezastaví, koronavirus se bude dál snažit unikat našim protilátkám,“ uvedl.

„Je tady omikron, ale není to omikron, který začal vlnu někdy v létě. Jsou to jeho dceřiné varianty, které mají nová jména. Biologové jim je přiřazují sami, takže tady máme kentaura, gryfona, miasmu. Evoluce se nezastaví, koronavirus se bude dál snažit unikat našim protilátkám a my se ho budeme snažit dohánět,“ popsal.

V poslední době převládá typ BA.5, subvarianta BE, BA.4 a další podtypy BA.2.x.

Subvarianta kentaur - BA.2.75

Zásadní z hlediska potenciálního vývoje pandemie může být detekce varianty BA.2.75, pracovně označované jako kentaur. Ta byla v Česku poprvé zachycena v srpnu v Praze, v polovině září pak byla zjištěna při testech ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. „Dle ECDC je tato varianta klasifikována jako varianta hodná zájmu (VOI) a je zapotřebí ji sledovat.“ uvádí zpráva.

Očkování na covid-19 a mutace omikronu

Varianta omikron je pravděpodobně odolnější vůči vakcinaci než předešlé varianty. Vakcíny od společností Pfizer a BioNTech vykazují menší účinnost především u lidí, kteří jsou půl roku a déle po očkování. U vakcíny Janssen firmy Johnson & Johnson dokonce vyšlo najevo, že po delší době na mutaci nezabírá vůbec. I přesto, naočkovaní vykazují mírnější průběh.

Nové vakcíny na omikron a registrace na očkování

Do Česka však už dorazily vakcíny, které jsou upravené pro nové typy koronaviru. Dorazila adaptovaná vakcína Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 , která by měla lépe fungovat právě na variantu omikron a subvarianty BA.4 a BA.5 a slouží jako posilovací dávka. Na očkovacích místech je dobré se zeptat, zda očkují právě touto látkou. Registrace na očkování lze provádět zde.

Testy na omikron

Vědci z brněnské laboratoře Elisabeth Pharmacon zjistili už v minulosti, že mutaci omikron nemusejí antigenní testy vždy odhalit. Některé testy podle nich dokáží zachytit jen třetinu případů nakažených omikronem. Je to podle vědců otázka citlivosti testů, kdy dokáží odhalit pozitivitu pouze ve 28. cyklu a vyšším.

Od 5. května 2022, tedy od ukončení stavu pandemické pohotovosti, nejsou antigenní ani PCR testy hrazeny ze zdravotního pojištění.

Bezplatný test nyní můžete podstoupit pouze na základě žádanky, kterou vám vystaví váš praktický lékař nebo pracovník krajské hygienické stanice.

Zpravidla se tak děje jen v případech, kdy se u vás projevily některé z příznaků onemocnění. Pokud taková situace nastala, případně pokud vám vyšel pozitivní výsledek samotestu, obraťte se na svého lékaře a konzultujte s ním další postup.

Pokud se chcete otestovat preventivně nebo potřebujete negativní test pro cestu na dovolenou, můžete tak učinit jako samoplátce. Přehled odběrových míst najdete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky.

