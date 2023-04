Levná dovolená: Tipy, jak při cestování ušetřit peníze | e15.cz

Dovolené přirozeně patří k nejčastějším položkám, na kterých se v případě ekonomických problémů začíná šetřit. Někteří dovolenou zcela oželí, jiní se snaží stáhnout výdaje s ní spojené na nejnutnější minimum. Existuje řada způsobů, jak při cestování ušetřit – a to nejen v době, kdy se cestovatelé potýkají se zhoršující se ekonomickou situací. Přinášíme osm tipů.

Výběr cílové destinace: Rozpočet, náklady a priority

Před výběrem dovolené je nezbytné ujasnit si priority. Měla by to být odpočinková dovolená u moře, nebo raději aktivní výprava plná horských treků? To všechno hraje při výběru roli. Některé země nabízejí obojí, což je ideální pro ty, kteří chtějí kombinovat odpočinek s poznáváním okolí.

Dalším důležitým faktorem, který značně ovlivňuje výběr místa, je rozpočet. Mezi nejoblíbenější a cenově dostupné destinace dosažitelné autem patří nejen dobře známé Chorvatsko, ale také Polsko, které se stalo objevem posledních sezón. Široké písečné pláže omývané Baltským mořem a srovnatelné, či dokonce nižší ceny než v tuzemsku lákají k návštěvě stále více Čechů.

Z destinací dostupných letecky stojí za zmínku Bulharsko, Turecko nebo Egypt. V těchto případech se vyplatí hledat last minute zájezdy cestovních kanceláří, které nabízejí výhodnější ceny a často zahrnují i jídlo. Pokud zatoužíte po exotice, nabízí se třeba Thajsko. Letenky sice pár tisíc stojí, na místě už se ale dá „žít“ velmi levně.

Obecně také platí, že turisticky méně lákavé lokality bývají levnější než oblíbené výletní cíle. Levnější jsou ubytování, jídlo i služby – a navíc objevíte pravou tvář daného místa a život jeho běžných obyvatel.

Levné letenky: jak na vyhledávání?

Low cost čili nízkonákladové letecké společnosti nabízejí levné letenky. Patří mezi ně irský Ryanair, maďarský Wizz Air nebo britský EasyJet. Všechny létají do vybraných destinací z Prahy a s trochou štěstí lze sehnat zpáteční letenku k moři za pár set korun. Vyhledávání nejlevnějších letenek přímo na stránkách jednotlivých aerolinek ovšem bývá časově náročné, někdy se proto vyplatí využít některý z vyhledávačů.

Nejlepší vyhledávače letenek: jak najít nejlevnější lety?

Vyhledávačů existuje několik a většinou nabízejí srovnání cen stovek leteckých společností. Zejména u delších cest s mezipřistáním často kombinují lety od více společností, aby mohly nabídnout nejnižší cenu.

Řada vyhledávačů nabízí výběr letů z několika okolních letišť i variabilní cílovou destinaci. Pokud jste se tedy ještě nerozhodli, kam vyrazíte, vyhledávač nabídne veškeré lety v daném termínu.

Některé vyhledávače jen odkážou na stránky vybrané aerolinky, jiné umožňují přímý nákup letenek. Vždy se proto raději dobře seznamte s podmínkami prodejce a zkontrolujte, na co všechno máte nárok v případě zrušení letu, jeho zpoždění nebo dalších komplikací. Obecně je vhodné porovnat ceny několika vyhledávačů i konkrétních leteckých společností, abyste našli nejvýhodnější nabídku.

Mezi nejznámější a nejoblíbenější vyhledávače patří:

AZair Na první pohled nevypadá nejmoderněji, přesto nabízí zajímavé funkce a kvalitní vyhledávání letenek především od nízkonákladových společností. Google Flights Prostřednictvím Google Flights můžete vyhledávat lety po celém světě a filtrovat je pomocí různých kritérií – například podle počtu mezipřistání, délky letu nebo času odletu. Kayak Nabízí řadu filtrů pro vyhledávání letenek, nastavit lze i účel cesty – tedy například rodinný výlet, objevování měst, poznávání místní kuchyně nebo odpočinek na pláži. Kiwi.com Český vyhledávač patří mezi nejoblíbenější, nabízí celou řadu funkcí a filtrů. Nákup probíhá přímo na stránkách Kiwi.com a odkazují na něj i některé další vyhledávače. Portál v minulosti řešil několik sporů se společností RyanAir. Týkaly se údajně falešných letenek či vyplácení náhrady škody cestujícím. Spor se dostal k Evropskému soudnímu dvoru, který dal za pravdu Kiwi. Momondo Dalším oblíbeným vyhledávačem je Momondo, které nabízí třeba přehlednou mapu s cenami jednotlivých destinací a seznam aktuálně nejvyhledávanějších a nejoblíbenějších zemí. Pelikan.cz Slovenská společnost Pelikán působí na trhu od roku 2006 a funguje jako vyhledávač letenek od osmi stovek leteckých společností. Nabízí přehled akčních letenek a pobytů. Skyscanner Patří mezi oblíbené vyhledávače, umožňuje výběr nejen bez cílové destinace, ale také konkrétního data – stačí zadat měsíc, ve kterém by se cesta měla uskutečnit.



Jak najít nejlevnější ubytování

Hned po letenkách přichází na řadu ubytování. Cenově dostupné mohou být nejen některé hotely, ale také ubytování u soukromých pronajimatelů. Záleží tak nejen na preferencích komfortu, soukromí a služeb, ale často i na jazykové vybavenosti.

Vyhledávání ubytování: Airbnb, Booking, anebo jinak?

Existuje několik serverů, které sdružují stovky ubytovacích zařízení v jedné destinaci. Kromě nich fungují i služby určené pro mírně „odvážnější“ cestovatele, kterým nevadí složit hlavu na gauči u hostitele nebo na oplátku nabídnout k pronájmu vlastní bydlení.

Airbnb Oblíbená služba zobrazuje především nabídky soukromých ubytovatelů. Umožňuje najít vše od nejlevnějších samostatných pokojů v bytech pronajímatelů až po atraktivní apartmány s výhledy na moře či hory. Airbnb se vyplatí i v případě dlouhodobých pronájmů, u kterých někteří ubytovatelé nabízejí slevy. Pobyt se rezervuje a platí přímo přes platformu, což je bezpečnější. Detaily ubytování nebo třeba předání klíčů se domlouvá přímo s pronajímatelem. U zavedených zařízení najdete recenze od předchozích hostů. Booking.com Je to patrně nejrozšířenější platforma na vyhledávání a rezervace ubytování. Nabízí nejen hotely, ale také hostely či soukromé apartmány a domy. Díky množství filtrů lze najít hotely se snídaní v ceně, apartmány v docházkové vzdálenosti od pláže, nebo třeba zařízení vhodná pro ubytování se psy. Výsledky je možné filtrovat podle ceny, hodnocení, vzdálenosti od centra a podobně. Rezervační systém funguje spolehlivě, Booking má také nastavený věrnostní program Genius, díky kterému lze získat slevy na ubytování, případně další výhody. Na druhé straně je třeba počítat s tím, že některé hotely jsou nabízené za vyšší cenu než v případě přímých rezervací. Couchsurfing Pokud patříte mezi cestovatele-dobrodruhy, kterým ani tak nejde o pohodlí, jako spíše o interakce s místními a poznávání reálného života v dané zemi, je zajímavá tato služba. Jejím prostřednictvím lze rezervovat bezplatné ubytování přímo u hostitele doma. Zvykem bývá dovézt hostiteli dárek. Na oplátku se můžete těšit na zajímavou kulturní zkušenost. Home Exchange Dalším způsobem, jak poznat místní život a současně ušetřit na ubytování, je výměna domů nebo bytů. V době nepřítomnosti jednoduše nabídnete byt cestovatelům a na oplátku bydlíte pár dní u někoho jiného. Někdy probíhá přímá výměna s jiným hostitelem, jindy za poskytnuté ubytování získáte body, které využijete při další rezervaci. Jen je třeba počítat s ročním poplatkem 175 dolarů, necelých 3800 korun. House sitting Přes tuto alternativu lze získat bezplatné ubytování za hlídání domu, případně i domácích mazlíčků v době, kdy jsou majitelé pryč. Stránek, které podobné nabídky sdružují, funguje několik – například TrustedHousesitters, HouseCarers nebo MindMyHouse.

Cestování mimo sezónu

Jedním z nejlepších způsobů, jak při cestování ušetřit často i poměrně značné sumy, je dovolená mimo hlavní turistickou sezónu, kdy klesají ceny nejen letenek a ubytování, ale také služeb.

Dalším bonusem mohou být nejen prázdnější ulice a pláže, ale také příjemnější teploty v některých destinacích. Hlavní turistická sezóna zpravidla začíná ve druhé polovině června a postupně slábne během září. Ideální dobou na dovolenou tak může být začátek června nebo konec září. Vždy se ale vyplatí zkontrolovat si průměrné teploty vzduchu a vody v dané destinaci.

Slevové kódy a cashback portály: Jak je využít?

Výhodné je i využívání cashback portálů, které z každé platby u vybraného obchodníka vracejí určitý obnos. Kromě cashback portálů, jako jsou Tipli nebo PlnáPeněženka, nabízejí podobné funkce některé banky. Možnost vrácení peněz lze využít například při nákupu ubytování přes Booking nebo obdobné rezervační portály, případně i při půjčování auta v některých půjčovnách.

Pokud využíváte cashback portál, zpravidla je třeba se zaregistrovat a přes stránky portálu se prokliknout na web obchodníka, tedy například na Booking.com, kde už provedete standardní rezervaci.

Po úhradě a po skončení pobytu přijde vybraná částka zpět na účet cashback portálu, odkud se dá převést na bankovní účet. Pokud cashback nabízí přímo banka, většinou stačí zaplatit u obchodníka příslušnou kartou. Vždy si ale raději přečtěte podmínky akce.

Nejen v rámci cashback portálů se občas objevují slevové kódy, které lze při nákupu využít. Řadu výhod nabízejí i zaměstnanecké benefitní karty. Ještě před nákupem letenek, ubytování nebo dalších nezbytností se po takových kódech a cashback nabídkách vyplatí zapátrat.

Doprava v destinaci: Jak ušetřit peníze?

Poznávání destinace vypůjčeným autem je sice pohodlné, na druhé straně ale poměrně drahé. Vyplatí se tak spíše v případě, že cestujete ve více lidech. Cenově výhodnější je carsharing, tedy sdílení vozů více uživateli, které funguje v řadě větších měst.

K vypůjčení auta potřebujete aplikaci, prostřednictvím které si vůz můžete i zarezervovat. Platíte za ujeté kilometry a hodiny, během kterých byl automobil rezervovaný. Carsharing nejčastěji provozují firmy s vlastní flotilou vozů, případně platformy, které zprostředkují zapůjčení auta od soukromého majitele. Vždy si proto před cestou udělejte malý průzkum, abyste věděli, jaké služby v cílové destinaci fungují.

V mnoha městech jsou k dispozici sdílená kola, elektrokola a koloběžky. Ty jsou ideální k překonávání menších vzdáleností a poznávání měst. Opět potřebujete aplikaci propojenou s platební kartou, která většinou ukáže, kde se nachází nejbližší volný dopravní prostředek. Pak stačí podle instrukcí načíst QR kód nebo zadat číselný kód a vyrazit. Částka se po ukončení jízdy odečítá z platební karty.

Stravování na dovolené: jak najít levné a chutné jídlo?

Turisticky oblíbené lokality jsou plné restaurací, které lákají na ochutnávku specialit. Jídlo sice může být výborné, ale ceny jsou často nastaveny právě pro turisty. Místní tam většinou nepotkáte. Zkuste je požádat o doporučení například až se budete ubytovávat. Možná vám poradí podnik, který byste bez jejich pomoci nenašli. V něm si často pochutnáte na kvalitním místním jídle, a navíc za příznivé ceny.

Totéž platí o nejrůznějších tržnicích nebo stáncích s občerstvením, ale opět hledejte ty mimo centrum hlavního dění. Nejen k vyhledávání zajímavých míst dobře slouží lokální průvodci a nejrůznější aplikace, například Like a Local Guide, kam své tipy přidávají místní. Dalším způsobem, jak ušetřit, je pronájem ubytování s vlastní, nebo sdílenou kuchyní. Pro místní speciality a čerstvé potraviny můžete vyrazit třeba právě na tržnici nebo do obchodu.

Turistické atrakce a aktivity: jak najít ty zdarma?

Ve snaze ušetřit nemusíte oželet kulturní události ani návštěvy muzeí, galerií a památek. Řadu akcí, míst, výstav a expozic lze navštívit zdarma. Stačí správně hledat. Kulturní akce často najdete přímo na oficiálních stránkách měst a obcí, případně na místních kulturních serverech. Díky online překladačům se nemusíte bát jazykové bariéry.

Lze najít muzea, galerie a památky, které si neúčtují vstup, případně se platí jen euro či podobná symbolická částka. K jejich vyhledání se vyplatí využít internet a místní portály, které poradí, jak a kde strávit volný čas.

Některé země nabízejí i plošné akční nabídky, třeba v Itálii je možné první neděli v měsíci navštívit zdarma kolem čtyř set státních muzeí, galerií a památek. Podobné akce se v různých zemích a městech pořádají během některých státních svátků nebo dalších významných dnů. Nejen u vstupů do muzeí, památek a na další místa lze potom využít skupinové, rodinné či studentské slevy.

Shrnutí: osm tipů, jak ušetřit na cestování

Na závěr malé shrnutí: Pokud jde o rozpočet, záleží vždy nejen na vybrané destinaci, ale také na způsobu trávení dovolené. Ubytování v nejluxusnějších hotelech nebo každodenní návštěvy restaurací se mohou prodražit i na levnějším místě. Občas stačí drobná změna a snadno ušetříte pár tisíc, aniž se jakkoli ochudíte o zážitek z dovolené. Pokud si rozpočet chcete skutečně uhlídat, zkuste pár následujících tipů: