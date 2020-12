Česko zřejmě čeká další zpřísnění protikoronavirových opatření | E15.cz

Školy: - Proti třetímu stupni by měli zpátky na pouze distanční výuku přejít studenti středních a vyšších odborných škol a také prvních ročníků vysokých škol. Základní umělecké školy přecházejí na distanční výuku, výjimkou je prezenční výuka jeden na jednoho. Ubytovací služby: - Není možné ubytování za účelem rekreace. Restaurace: - Otevřené mohou mít pouze výdejní okénko, a to jen mimo dobu zákazu vycházení (tedy od 23:00 do 05:00 musí být zavřené). Návštěvy zdravotnických a sociálních zařízení: - Zatímco v nedávné minulosti platil ve čtvrtém stupni úplný zákaz návštěv uvnitř, nyní budou v zařízeních sociálních služeb návštěvy možné podobně jako nyní ve třetím stupni. Podmínkou zůstane testování antigenním testem s negativním výsledkem a nošení respirátoru třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Omezení volného pohybu osob: - Ve čtvrtém stupni má platit noční zákaz vycházení v době od 23.00 do 05.00 hodin. Konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech: - Pro čtvrtý stupeň platí zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. Už v nyní platném třetí stupni vláda ve snaze omezit pití alkoholu venku zakázala prodej alkoholických nápojů k odnosu, nařízení ale musela opakovaně upravit. Hromadné akce ve vnitřních a venkovních prostorech: - Platí obecný limit šesti osob; ve třetím stupni to dosud je 50 lidí venku a deset uvnitř. Obchody: - Otevřeno by měly mít všechny prodejny, ale s omezením počtu osob v obchodě – jeden zákazník na 15 metrů čtverečních – a udržováním dvoumetrových rozestupů mezi zákazníky. Trhy, vánoční prodejní akce: - Prodej kaprů je ve čtvrtém stupni povolen

- Zakázán je prodej občerstvení ke konzumaci na místě; prodávat se mohou jen potraviny

- Venkovní prodej vánočních stromků je možný za dodržení obecných opatření Kultura: - V divadlech, kinech nebo koncertních sálech platí ve třetím i čtvrtém stupni zákaz diváků, stejně jako organizační a režimová omezení přítomných osob na zkouškách. Muzea, galerie, památky: - Ve čtvrtém stupni musejí mít zavřeno. Nyní mohou být otevřené s tím, že pro muzea a galerie patří omezení počtu návštěvníků na 25 procent kapacity; u hradů či zámků mohou být prováděny nejvýše desetičlenné skupiny. Knihovny: - Ve čtvrtém stupni mohou mít pouze výdejní okénka pro předem objednané knihy. V současnosti mohou být otevřené, platí ovšem podobné omezení jako v případě obchodu a služeb, tedy jeden návštěvník na 15 metrů čtverečních a dvoumetrové odstupy. Veletrhy, výstavy, zoo: - Musejí být uzavřeny. Nyní mohly být otevřeny s využitím nejvýše čtvrtiny kapacity areálu, povoleny byly skupinky maximálně deseti osob. Sport: - Povoleny jsou pouze profesionální soutěže bez diváků, znovu budou zakázány amatérské soutěže. Znovu se uzavřou vnitřní sportoviště pro individuální sporty. Sportovat bude možné pouze venku do šesti osob (ve třetím stupni to mohou být dva týmy nebo skupiny). - Umožněn má být provoz lyžařských středisek, nebude se však možné na horách ubytovat.