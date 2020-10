Další omezení: zákaz výuky ve školách kromě mateřských i provozu restaruací | E15.cz

Od středy do 1. listopadu budou kvůli koronavirové epidemii uzavřeny školy včetně prvního stupně základních, přejdou na distanční výuku. Mateřských škol se opatření netýká. Shromažďování v Česku bude kvůli epidemii COVID-19 od středy omezené na maximálně šest osob. Restaurace, bary a kluby budou muset být od středy do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu, úplně uzavřeny. Rozhodla o tom dnes vláda.

„Jsme si vědomi, že máme jen jeden pokus, který musí být úspěšný, abychom nárůst epidemie zvládli. Nejbolestivější opatření, o kterém jsme rozhodli, je to, že jsme rozhodli o uzavření provozu škol na prvním stupni. Co je pozitivní je, že víme, kdy je otevřeme – a to bude 2. listopadu,“ uvedl premiér Andrej Babi (ANO) po zasedání vlády.

Plán uzavřít i první stupeň škol kritizovali hejtmani a zdravotníci, podle nich přijdou až o desítky procent zaměstnanců a zaměstnankyň, které se budou místo pacientů muset starat doma o svě děti. „Hledali jsme to nejlepší řešení pro Českou republiku. A víme, co by se stalo, kdybychom neudělali nic – hrozilo by nekontrolovatelné zvyšování čísel,“ uvedl místopředseda vlády a šéf ČSSD Jan Hamáček.