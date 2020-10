Zoufalství hostinských zmírňují technologie. Zvládly by i povinnou registraci hostů | E15.cz

„Přemýšlím, zda má vůbec cenu otevírat. Lidé se bojí chodit už i na obědy. Když může být otevřeno jen do osmi, je to likvidační,“ říká provozovatelka pražské restaurace U bazénu Květa Mentová. Bez včasné a jasně formulované státní pomoci se podle ní i dalších restauratérů sektor neobejde.

„Situace je kritická. S vyhlášením večerky v osm hodin přijdu o hlavní část tržeb a můžu úplně zavřít krám,“ říká Jiří Janeček, který mimo restaurace provozuje v Jincích minipivovar Malý Janek. Hledá alternativu, na svých internetových stránkách nabízí rozvoz piva a zapůjčení výčepních zařízení pod heslem: Nemůžete k nám, tak my vám zařídíme pivnici doma.

Pití piva doma se podle Janečka kvůli strachu z návštěvy restaurace výrazně rozšíří a hospodu bez hostů nemá cenu držet. Restauratéři tak svou naději vidí v propagaci na webu a prostřednictvím aplikací.

Elektronika na stole

Restauratérům se ve snaze udržet zákazníky v lokálech snaží pomáhat technologické start-upy a společnosti. Kromě dodržování přísných hygienických opatření může ke zvýšení bezpečnosti posloužit například bezkontaktní objednávkový systém a možnost rozšíření o zatím nepovinnou registraci, o níž před nedávnem hovořil ministr zdravotnictví Prymula.

„U vstupu do restaurace vyfotíte čtverec s QR kódem, v telefonu se vám otevře registrační formulář do kterého zadáte jméno, kontakt na vás a zaregistrujete se,“ říká Alexej Jušin ze start-upu AAHI, který tuto novou funkcionalitu registrace hostů nabízí jako první.

V době hrozby koronaviru přibývá restaurací, kde je možné vybrat a objednat jídlo prostřednictvím QR kódu nalepeného na stole. Odpadá tak nutnost použít osahaný jídelní lístek.

„Náš bezkontaktní objednávkový a platební systém reaguje na pandemickou situaci a spouští novou funkci, bezplatnou digitální registraci hostů restaurací. Ta dokáže s pomocí QR kódů v reálném čase anonymně vysledovat kontakty nakažených nemocí COVID-19 a na rizikové setkání je upozornit,“ dodává k zatím nepovinné novince Jušin.

Služby jeho aplikace AAHI, zatím bez novinky, využívá přes 517 restaurací po celém Česku, nejvíce v Praze a v dalších velkých městech. Digitální menu v aplikaci shlédlo za poslední měsíc a půl přes patnáct tisíc zákazníků restaurací a barů. Start-up nedávno uzavřel spolupráci se sítí Unibail-Rodamco-Westfield a s řetězci Costa Coffee či Fruitisimo.

Z placení a výběru zboží pomocí QR kódů prostřednictvím chytrých telefonů se stává i vlivem strachu z nákazy alternativa k platebním kartám nejen v gastronomii. O trh, jehož možnosti a velikost jde zatím jen odhadovat, soupeří zejména tři hráči – start-up AAHI a Qerko, které zajišťují Miton a Rockaway, tedy investiční fondy zaměřené na internet, a OneMenu podporované technologickou společností Storyous.

Ta svou aplikaci OneMenu, která umožňuje objednávat a platit bez přítomnosti obsluhy, spustila v půli května v největší pražské restauraci Červený Jelen. Po necelém půl roce ji využívá více než stovka podniků. Konkurenční systém Qerko funguje ve zhruba 250 restauracích a barech.

„Nápad na OneMenu vznikl jako reakce na pandemii koronaviru a zvýšené požadavky na hygienu. Restaurace novinku zavádějí také proto, aby urychlily provoz a ušetřily náklady na obsluhu. Nejvíce OneMenu využívají podniky, kde se ve vytížených časech tvoří špička a kvůli tomu utíkají objednávky,“ uvedl ředitel technologické společnosti Storyous Igor Třeslín.

Spolupráce IT s gastrem

Zcela radikální změnu postoje provozovatelů gastropodniků vyvolala především úplná jarní uzavírka, která je přiměla inovovat ještě rychleji. Například restaurační síť Ambiente nemá všeobecně platná pravidla, každý provoz si je řeší po svém. „Nabízíme technologickou podporu, pomáháme s výběrem vhodných položek pro e-shopy," přibližuje Šárka Hamanová, mluvčí sítě.

K zákazníkům se během jarní uzavírky dostávaly produkty prostřednictvím e-shopů a především díky rychlému navázání spolupráce s dovážkovými službami. Velmi úspěšně se přizpůsobila například cukrárna Myšák, která za poslední měsíc dosáhla téhož obratu jako loni.

„Změnám v chování zákazníků jsme se museli přizpůsobit doslova ze dne na den a podařilo se to jen díky IT podpoře,“ dodává Tomáš Hánek, vedoucí cukrárny s tím, že diskutované uzavření ekonomiky vyhlíží s menšími obavami.

Digitalizaci jako velkou výzvu oboru vnímá i jeden z majitelů sítě Together, Tomáš Petříček. „Přemýšlení o tom, jak vyexpedovat jídlo, aby si udrželo kvalitu, jde tak trochu proti našemu přesvědčení. Na druhé straně bychom si tento vlak neměli nechat ujet,“ uvedl s tím, že nějakého obratu se díky spolupráci s rozvážkovou službou podařilo dosáhnout už během jarního lockdownu. A to především u Cukráře Skály, součástí sítě Together.