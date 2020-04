Vláda chce prodloužit nouzový stav do 25. května | E15.cz

Vláda v pátek schválila předlohu, na jejímž základě požádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 25. května. Debatu poslanci zahájí v úterý dopoledne. Opoziční strany chtějí nejprve slyšet argumenty vlády, než se rozhodnou, zda návrh podpoří. Nouzový stav vyhlášený kvůli šíření koronaviru nyní platí do 30. dubna.

Nouzový stav je třeba prodloužit, aby mohla zůstat v platnosti omezení pro maloobchod nebo služby vyhlášená ve čtvrtek po rozhodnutí soudu opětně jako krizová opatření vlády podle krizového zákona. Po 25. květnu už případná omezení nebudou tak závažná, aby vyžadovala aplikaci na základě krizového zákona, řekl šéf Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

„Čekám, že vláda s premiérem přijdou do Poslanecké sněmovny, omluví se za zmatky a představí řádně připravený plán. Pokud budou důvody rozumné a opatření maximálně zdrženlivá a budou doprovázena jasným plánem uvolňování, tak se dá diskutovat v rámci ochrany zdraví o prodloužení nouzového stavu o jeden až dva týdny. Bez splnění těchto podmínek ale ne,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

S dneškem také skončil zákaz volného pohybu osob platný od 16. března, lidé se navíc mohou pohybovat ve volném prostoru ve skupinách až po deseti, dosud to bylo maximálně po dvou. Možné je ode dneška také cestovat do zahraničí, včetně dovolených, při návratu do Česka se ale lidé budou muset prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset podstoupit dvoutýdenní karanténu. Senátoři STAN s ohledem na čtvrteční rozhodnutí vlády otevřít hranice zastavili přípravu návrhu, aby zákaz vycestovat z Česka zrušil Ústavní soud.

Ministerstvo zahraničí upozornilo, že v jiných státech stále platí restrikce omezující pohyb cizinců a že přeshraniční doprava zůstává komplikovaná. Hamáček uvedl, že kdokoli vyjede do zahraničí a nespadá do stanovených výjimek, si test potřebný při návratu musí zajistit sám. Negativní test na koronavirus budou muset předložit také občané ze zemí EU, kteří od pondělí mohou přijet do ČR za účelem výkonu ekonomické činnosti, pokud doba jejich pobytu nepřesáhne tři dny. Na delší dobu budou moci přicestovat například sezonní pracovníci. Vláda ve čtvrtek také rozhodla o prodloužení kontrol na hranicích s Německem a Rakouskem o 20 dnů, tedy do půlnoci 14. května, řekl Hamáček.