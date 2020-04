Data z amerického trhu práce akcie nepotopila. USA ale čeká hospodářská katastrofa, míní analytici | E15.cz

Na nepříznivou zprávu z trhu práce se investoři připravovali už dva týdny, během nichž v USA podle údajů tamních úřadů práce požádalo nově o podporu v nezaměstnanosti zhruba deset milionů lidí. Přesto dramatický vývoj na trhu práce investory překvapil.

V americké ekonomice zaniklo v březnu kvůli dopadům koronaviru asi 701 tisíc pracovních míst, což je sedminásobek toho, co očekával trh. Skončilo tak období rekordního růstu ekonomiky i trhu práce, které trvalo 113 měsíců, informovalo americké ministerstvo práce.

Počet pracovních míst se snížil poprvé od roku 2010. Opatření, která mají bránit šíření koronaviru, vyvolala rozsáhlé propouštění v celé ekonomice, od hotelů, restaurací a kin, stejně jako v automobilkách, obchodních domech či administrativě. V restauracích, hotelech a kasinech zaniklo 459 tisíc míst, v maloobchodě asi 46 tisíc a ve zpracovatelském průmyslu 18 tisíc. Federální vláda však vytvořila 18 tisíc nových pracovních míst, převážně dočasných, která souvisejí se sčítáním obyvatel.

Někteří ekonomové očekávají, že míra nezaměstnanosti by mohla příští měsíc vystoupit až na 15 procent. To by bylo nejvíce od 30. let minulého století, tedy od doby, kdy se Spojené státy vzpamatovávaly z velké hospodářské krize. Někteří upozorňují, že za posledních deset let v USA vzniklo 22,8 milionu pracovních míst. Většina z nich by ale v dubnu mohla zaniknout.

Ztráty pracovních míst budou katastrofou i z hlediska hrubého domácího produktu (HDP). Ekonomové se domnívají, že vláda a centrální banka (Fed) budou muset poskytnout ekonomice další stimuly. HDP v prvním čtvrtletí podle odhadů prudce klesl a Spojené státy směřují do recese. Ta se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí poklesu ekonomiky za sebou.

Data z amerického trhu práce akcie ale nepotopila

Americké akcie po nepříznivých údajích o vývoji trhu práce v USA ztrácely. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, odepsal 1,69 procenta a obchodování zakončil na 21 052,53 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 1,51 procenta na 2488,65 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se snížil o 1,53 procenta na 7373,08 bodu.

Údaje podle agentury Reuters potvrzují očekávání, že ekonomika USA míří do recese. „Očekávání jsou velmi slabá, a to nejen ohledně ekonomiky, ale také ohledně jednotlivých firem,“ uvedl obchodník Dennis Dick ze společnosti Bright Trading.

Akcie výrobce elektromobilů Tesla dnes nicméně posílily o zhruba 5,6 procenta po zprávě, že firma v prvním čtvrtletí zvýšila dodávky zákazníkům meziročně o 40 procent na 88 400 vozů. Tesla rovněž oznámila, že výroba i dodávky nového vozu Model Y překonaly plánované úrovně.

Rozkolísaná je i pražská burza

Akcie na pražské burze během uplynulého týdne mírně oslabily, index PX klesl o 0,9 procenta na 774,3 bodu.

„I přelom března a dubna byl plně ve znamení zpráv kolem koronaviru a bojem s jeho následky na ekonomickou aktivitu. Velmi živé je rovněž dění kolem podpůrných opatření, které vznikají v hospodářské politice v globálním měřítku. Situace kolem koronaviru udržuje zvýšenou rozkolísanost na trhu. Celkově americký index S&P 500 odevzdal 1,5 procenta. Evropa prostřednictvím indexu EuroStoxx 600 relativně odolávala prodejnímu tlaku s poklesem o 0,4 procenta,“ uvedl analytik J&T Banky Milan Vaníček.

Nejvíce rostoucí akcií minulého týdne byl Avast s růstem o 8,7 procenta na 123,9 koruny. Akcie technicky vrací část svých dřívějších propadů zřejmě kvůli tomu, že dopady současné situace kolem koronaviru by měla mít jen omezený vliv na hospodaření společnosti vzhledem k předmětu její činnosti.

Naopak nejvíce klesající akcií týdne byla Erste Group s propadem o 14,2 procenta na 430 korun. Erste stejně jako ostatní bankovní domy zrušila svůj výhled na letošní rok s ohledem na současnou situaci kolem koronaviru. Očekává zhoršení tržních podmínek a nepříznivý vliv na úvěrové portfolio.

Velikonoční týden bude na většině trhů zkrácený o páteční svátek. Tématy budou průběh šíření nového koronaviru (zaměření USA, Itálie a Španělsko) a pondělní mimořádné jednání zemí těžící ropu. „Celkově zůstáváme opatrní a očekáváme pokračování zvýšené rozkolísanosti. Výsledky nově nakažených v zámoří mohou působit nepříznivě na náladu na finančním trhu s pozadím negativního ekonomického dopadu,“ uzavřel analytik Vaníček.