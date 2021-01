Očkovací strategie pro Česko je hotová | E15.cz

„Jsem rád, že se zvyšuje počet osob, které se chtějí nechat očkovat. Zatímco před Vánoci se hovořilo o 40 procentech lidí, podle některých průzkumů z tohoto týdne se jedná už o 65 procent,“ řekl Blatný. V nynější první fázi mají dostat vakcínu zdravotníci, sociální pracovníci a senioři nad 80 let. Ve druhé fázi budou následovat lidé nad 65 let a chronicky nemocní. V poslední fázi se dostane na zbytek obyvatelstva, priorita se bude určovat podle věku, zdravotního stavu a zaměstnání.

„Mladí a zdraví lidé budou očkováni na konci jara, spíše léta. Pět milionů lidí bychom měli být schopni proočkovat do konce léta. Vakcín máme objednáno víc, než potřebujeme,“ řekl Blatný. Rychlost očkování bude podle ministra ovlivňovat především to, jak rychle budou výrobci dodávat vakcíny. „To bude limitovat rychlost očkování,“ uvedl Blatný. Data o proočkovanosti chce ministr sdílet jednou týdně, zatím dostalo vakcínu přes třináct tisíc lidí.

Jak už dříve uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), stát spustí 15. ledna centrální rezervační systém, nejdříve pro osoby nad 80 let. Seniorům mohou s formulářem pomoci příbuzní, lékaři nebo lidé na call centru. Od začátku února budou rezervace otevřené široké veřejnosti, která si však na přidělení termínu počká podle přidělené priority.

Systém bude propojen s Informačním systémem infekčních nemocí i Portálem občana. Lidé získají elektronický certifikát o očkování, na Czech Pointu pak mohou získat ověřenou papírovou verzi potvrzení například pro cestování.

Očkování bude probíhat jako dosud v nemocnicích, při větší dodávce vakcín jej zajistí i praktičtí lékaři. Koordinaci budou mít na starost zejména hejtmani. Ti si v minulých dnech stěžovali, že dostávají jen kusé informace o očkovací strategii. Začali pracovat na vlastních očkovacích plánech a hledají prostory pro vakcinační centra.

„Chceme-li naočkovat co nejvyšší počet lidí v co nejkratším čase, samotné píchnutí jehly je to nejsnazší. Mnohem důležitější budou věci jako logistika nebo komunikace. A bez vysokoprůtokových vakcinačních center to nepůjde,“ řekl jihočeský hejtman a předseda asociace krajů Martin Kuba (ODS).