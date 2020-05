Dopad koronaviru na startupy: samozřejmě problémy, ale i příležitosti | E15.cz

Podle mnohých investorů půjde přetavit aktuální dění v příležitost nejsnáze startupům navázaným na e-commerce, doručovací služby, nástroje pro práci či vzdělávání na dálku, herní průmysl či sektor informačních technologií. Do budoucna pak může být krátkodobě omezen či pozastaven proces některých akvizičních operací a investic, čekat se dá i přísnější tvorba valuací.

Jak současné výzvy hodnotí samotné začínající firmy? Ty nejvíce postižené, zejména pak ty, které se věnují cestovnímu ruchu, tvrdí, že jejich současný byznys je zamrzlý minimálně na půl roku. Další půlrok pak očekávají, že se ve svém fungování v ideálním případě dostanou asi na třetinu svého současného objemu.

„Proto hledáme nový trh pro náš produkt, zjišťujeme poptávku a měníme byznys model. Je možné, že se nám to ale nepovede a během pár měsíců skončíme,“ říká jeden z respondentů průzkumu.

Výrazný pokles hlásí také třeba startup vyrábějící víceúčelové stativy pro akční kamery. „Náš obor nepatří mezi nezbytné potřeby. Vybavení pro akční kamery, které navíc předpokládá, že budou lidé cestovat, zřejmě v této době ztratí zákazníky,“ obává se firma.

I mezi podnikateli, zakladateli startupů nebo jejich manažery se ale objevuje náznak pozitivní nálady a ambice poprat se s krizí v tom duchu, že jde o příležitost. Takové vnímání deklaruje asi polovina oslovených.

„Pročistí se trh a ten, kdo bude chtít uspět, bude muset mít velmi dobře validovanou poptávku,“ říká jeden z oslovených investorů.

I startupy řeší prodlužování splatností od dodavatelů, zákazníků. „Myslím, že pokud angel investoři budou mít po krizi chuť investovat do nových projektů, budou určitě mnohem pečlivější a obezřetnější právě s ohledem na potenciální krizové scénáře,“ uvedl jeden z dotazovaých.

Miroslav Dubovský, Country Managing Partnera pražské pobočky advokátní kanceláře DLA Piper říká, že startupová scéna by zatím měla zůstat v klidu: „Jistě, dochází ke zpomalení toku peněz a k posunům některých investic, ale obecně zájem investovat je i nadále vysoký. Do budoucna se určitě zvýší důraz na to, aby startupy přicházely s použitelnými a výdělečnými nápady a produkty a rozhodně vzroste kontrola nad investovanými prostředky a jejich nakládáním startupy. Nemáme ale indikace, že by naši investorští klienti neměli chuť investovat anebo že by chtěli současnou situaci nějak zneužívat, třeba k získání větší kontroly nad probíhajícími projekty.“

Oficiální představení Startup reportu 2019/2020 spolu s prezentací kompletních výsledků výzkumu proběhne online prostřednictvím Zoomu v úterý 12. května. Od tohoto dne bude rovněž report volně ke stažení na webu.