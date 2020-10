Školy mají být uzavřeny i na prvním stupni, chtějí epidemiologové | E15.cz

Při diskusi na tripartitě převládl názor uzavřít i první stupeň základních škol kvůli koronaviru, řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Školky podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly uzavřeny z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví nebudou. Ministr zdravotnictví Roman Prymula na jednání řekl, že bude nutné zavést nošení roušek na zastávkách MHD a v podobných veřejných prostorách. Vláda má o dalších opatřeních rozhodovat odpoledne. Hejtmani a lékaři jsou proti uzavření prvního stupně škol, nemocnice by to fatálně omezilo.

„Dlouhá diskuse byla o tom, zda uzavřít nebo neuzavřít první stupeň škol. Byli jsme dotazováni, nakonec většinový názor byl, že má převahu názor epidemiologický, čili i děti můžou být přenašeči COVID-19 na svoje rodiče,“ řekl Hanák. „Pravděpodobně vzhledem k tomu, že se dá očekávat prázdninový týden od 26. října, tak většinový názor byl i pro uzavření těchto škol,“ dodal.

Hanák dále uvedl, že není jisté, že školství je připraveno a vybaveno odpovídající výpočetní technikou pro případ zrušení výuky i na prvním stupni základních škol. Hanák pro uzavření této úrovně nebyl.

„Po konzultaci i s Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství bylo řečeno, že je to opravdu padesát na padesát. My jsme řekli, že jestliže je u epidemiologů informace, že to je zdroj šíření, tak v tom případě to má smysl,“ řekl naopak šéf odborů Josef Středula.

Na druhém stupni základních škol se ode dneška učí prezenčně polovina dětí, zbytek na dálku. Po týdnu se žáci vystřídají. Pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií to ale neplatí. V základních uměleckých školách může být jen individuální výuka. Na výuku on-line přešly vysoké a střední školy v celém Česku, dosud v některých regionech fungovaly normálně.

Výjimky dále platí pro praktickou výuku. Na prvním stupni zatím zůstala prezenční výuka s povinností nošení roušek na chodbách a zákazem zpěvu.

Na jednání tripartity bylo podle Středuly jasně řečeno, že se nepočítá s navýšením ošetřovného na 80 procent základu výdělku. Odbory zvýšení považují za nutné. Vláda minulý týden schválila prodloužení ošetřovného, jednat by o tom měla sněmovna ve stavu legislativní nouze na schůzi od 20. října.

Před uzavřením prvních stupňů základních škol především s ohledem na výpadek zdravotnického personálu varoval hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (ČSSD). „Pokud bude chybět velké množství zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních, mohlo by to ohrozit jejich provoz,“ řekl.

„Uzavření prvních stupňů základních škol může znamenat zásadní problém, pokud rodiče s dětmi zůstanou doma,“ uvedl dnes Štěpán. Podle něj v tuto chvíli není nejzásadnější otázkou výše ošetřovného, ale zachování provozu zdravotnických zařízení.

Také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) je proti možnému zavírání prvního stupně základních škol. Způsobilo by to velké personální problémy v nemocnicích, řekl.

„Náš největší personální problém je v tom, abychom udrželi lidi v práci,“ uvedl. Kdyby zůstaly doma děti z prvního stupně, znamenalo by to podle něj odliv stovek zaměstnanců, zejména zdravotní sestry by se doma musely starat o děti. Čtyři nemocnice zřizované Zlínským krajem přitom zaměstnávají asi 5500 lidí.

Také lékaři jsou proti. Případné uzavření základních škol by připravilo Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze až o 30 procent vysoce kvalifikovaného personálu, který by musel zůstat s dětmi doma. České televizi to řekl vedoucí lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN Martin Balík.

„Uzavření škol má z epidemiologického hlediska nejistý efekt. Pokud by k tomu kroku ale vláda přistoupila, mělo by to během 14 dnů, kdy by byly školy uzavřeny, fatální efekt, protože o pacienty by se nestaral kvalifikovaný personál,“ uvedl.