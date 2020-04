Apple vyráží do boje s koronavirem. Dodá miliony obličejových štítů | E15.cz

„Zahájili jsme celofiremní úsilí, které spojilo všechny naše týmy návrhářů produktů, technických pracovníků a mnoho dalších k tomu, abychom mohli začít vyrábět ochranné pomůcky pro zdravotníky,“ uvedl šéf americké společnosti Apple Tim Cook.

Doplnil, že první zásilka masek byla již doručena do prvních nemocničních zařízení Kaiser v údolí Santa Clara. Kromě nemocnic Apple věnoval také dvacet milionů ochranných masek typu N95 organizacím, které stejně jako zdravotníci bojují s pandemií nového typu koronaviru.

Design štítu je uzpůsobený tak, aby bylo možné v jedné krabici přepravit do nemocnic až sto kusů. Podle Cooka je štít navíc možné smontovat během pouhých dvou minut.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX